Lucas Beltrán cerca de irse de River: cuál es la cláusula millonaria que debería pagar Fiorentina

Tras su gran campeonato con River, donde terminó como el goleador del equipo de Martín Demichelis, Lucas Beltrán parece ser el gran apuntado por los clubes europeos para reforzar su delantera de cara a una nueva temporada. Si bien el Benfica parecía perfilarse como el próximo destino del cordobés, un club de Italia se metió en la conversación y cambió el rumbo de las negociaciones.

En los últimos días, Beltrán había sido vinculado con un interés por parte del Benfica para reemplazar al goleador Gonçalo Ramos, en carpeta del PSG. No obstante, Fabrizio Romano, el periodista número uno en mercado de pases, echó por tierra estos rumores: “Entiendo que no hay nada avanzado desde Benfica por Lucas Beltrán. El acuerdo no estaba en fases avanzadas y se diluyó. Benfica trabaja en otras opciones para reemplazar a Goncalo Ramos”, argumentó.

El delantero cordobés vivió una gran temporada bajo las órdenes de Demichelis y terminó convirtiéndose en su goleador. Al comienzo de la Liga Profesional, Beltrán se encontraba detrás de figuras de renombre como el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón, que llegaba de la Premier League. Sin embargo, su gran desempeño lo terminó poniendo como una ficha inamovible en el esquema del reciente campeón argentino.

Pese a esto, las “Águilas” de Lisboa no tendrían interés en sumar al goleador de River, ya que están en plenas negociaciones con el Flamengo por Pedro, el máximo goleador de la última Copa Libertadores. El “Faraón” buscaría un nuevo destino dada su pelea con un integrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. No obstante, el conjunto carioca rechazó la primera oferta.

Cuál es el equipo que tendría acordada la compra de Lucas Beltrán

Las actuaciones destacadas de Beltrán, respaldadas por una serie de goles, han captado la atención de varios equipos durante el actual mercado de pases en Europa, especialmente de la Fiorentina en Italia.

Según las informaciones que han emergido recientemente, el equipo “Millonario” se encuentra en las etapas finales de concluir una transacción que resultaría en una suma de 25 millones de euros.

Lucas Beltrán y el festejo de su gol ante Racing, en la celebración de River con sus hinchas por la obtención de la Liga Profesional 2023. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

La estrategia es que el joven delantero viaje después del enfrentamiento con el Inter por la Copa Libertadores. Beltrán cuenta con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros (la cual se incrementó en los últimos días del período de traspasos) y un contrato que se extiende hasta diciembre de 2025.

La directiva del “Millo” es consciente de su potencial como futura venta debido a los ingresos que puede generar. Por tal motivo, intentarán acercarse a esa cifra y, además, procurarán retener un porcentaje de su ficha para futuras ocasiones.