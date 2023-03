Locura por Messi: con su presencia, el campeón del mundo revolucionó una parrilla de Palermo

La locura mundialista sigue y más aún si en las calles de Argentina te podés encontrar con nada más ni nada menos que Lionel Messi, uno de los campeones del mundo. Es que este lunes fue a cenar con su familia a una reconocida parrilla de Palermo y revolucionó a la gente con su presencia, momento que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

El futbolista se encuentra en el país junto con el resto de la Selección, ya que el viernes se disputará en el Monumental el partido ante Panamá. Una vez que se conoció que el rosarino asistiría al restaurante, una multitud se acercó a la esquina de Guatemala y Gurruchaga, en la que le cantó el hit “Muchachos” y pidió para que saliera a saludar desde el balcón.

Desde la cuenta de Twitter “Messismo”, la cual se describe como el “espacio dedicado a Lionel Andrés Messi desde el respeto y el más sincero fanatismo. Desde 2016″, publicaron gran parte de aquel frenético momento.

“Lo que origina Messi”, describieron en el video en el que se ve a todos con sus celulares intentando filmar al campeón. En otro, en el que se lo ve a Lio de cerca, escribieron: “Seguro me van a entender. Estas cosas las siento como si las estuviera viviendo yo, no me puede entrar más felicidad. Como las señas a su familia después de campeonar: ‘ya está, no pido más’. Nosotros lo mismo. Ya está, no pedimos más”.

Los campeones, dispersos en Buenos Aires

Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni son citados a diario en el predio de la AFA en Ezeiza con las 12 del mediodía como horario límite. Almuerzan y se entrenan pero, luego, quedan liberados para retirarse junto a sus familias, por lo que este furor por Lionel Messi durante la noche de este lunes podría repetirse.