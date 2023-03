El enojo de la familia de Lionel Messi con los medios europeos: “¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo?”

Faltan algunos meses para que el contrato que Lionel Messi tiene con París Saint-Germain concluya y son muchos los que especulan sobre el camino que elegirá el crack del fútbol salido de Rosario. Son tantas las versiones, que las Fake News están a la orden del día y Jorge Messi, papá del “La Pulga”, usó sus redes sociales para manifestar su enojo con la divulgación de información falsa.

“PELIGRO. ¡FAKE NEWS! ¿Hasta cuándo van a seguir mintiendo? ¿Dónde están las pruebas? Ah que es todo falso... OK! Por muchas (sirenas) que pongan, no se crean nada. NO VAMOS A TOLERAR MÁS INVENTOS PARA GANAR SEGUIDORES”, reza la historia de papá Messi a través de su cuenta de Instagram.

El papá de Lionel Messi se molestó por una Fake News de un medio europeo Foto: Instagram

En este contexto, cabe recordar que el contrato de Lionel Messi con el PSG termina el 30 de junio y aún no hay anuncio oficial sobre renovaciones en Francia. Esto alimenta las especulaciones de que el futbolista decida emigrar, sobre todo luego de la eliminación del equipo europeo de la Champions League.

Por eso, el padre del rosarino se apresuró a adelantar que es falso que Messi vaya a firmar con el Al-Hilal por un monto de 600.000.000 de euros y dejó en claro que el destino del astro se podría decidir más cerca de la finalización del contrato.

QUé posibilidades hay de que lionel messi permanezca en Europa?

Una de las opciones, si es que Leo quiere quedarse en Europa, es volver al Barcelona, el club que lo tuvo bajo su ala durante la mayor parte de su carrera profesional. La visita de Jorge Messi a la ciudad generó algunas expectativas al respecto.

Sin embargo, también se corrió el rumor de que Messi podría sorprender y decidir jugar en América en el final de su carrera. Uno de los interesados es el Inter Miami.

Mientras tanto, en Rosario, Newell’s Old Boys sueña con tenerlo en sus filas nuevamente, vistiendo la camiseta rojinegra. Aunque parece poco probable, dado los problemas de violencia e inseguridad de la ciudad, sumado a la infraestructura insuficiente del club para albergar a un jugador de la talla de Messi.