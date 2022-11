Lionel Scaloni habló luego del triunfo de Argentina: “Somos un equipo difícil, no somos ni candidatos ni favoritos”

Si bien el triunfo frente a México le había dado algo de tranquilidad al equipo y al cuerpo técnico, lo cierto es que el objetivo para la Selección Argentina era ganarle a Polonia y clasificar primeros. Así fue y entrenador del combinado nacional analizó como fue hasta aquí la actuación albiceleste y que espera de ahora en más.

Luego del notable partido que hizo Enzo Fernández contra México, una de las constantes durante los últimos días fue si estaría dentro del 11 titular. Finalmente, así sucedió y sobre esta y también la entrada desde el primer minuto de Julián Álvarez habló el DT.

El entrenador de la Selección Argentina habló sobre la actuación del equipo.

“Cualquiera de los 26 está para entrar. Si hay que buscar alternativas, las tenemos. Si bien veníamos con un equipo que salía casi de memoria es cierto que sufrimos bajas, lesiones, chicos que no venían con ritmo... Pero hay que saber que cuando hacemos un cambio es para el bien de equipo, nunca pensamos en el individual”, subrayó. Asimismo, reconoció que le gustaría que también estén en el equipo Joaquín Correa, Giovani Lo Celso y Nicolás González. “Que no estén no cambia lo que opino de ellos”, dijo.

Más tarde, el tema del recambio de jugadores volvió a tocarse y un periodista le preguntó si pensé en algún momento en sacar a Lionel Messi para “cuidarlo”. Scaloni fue categórico en su respuesta: “Si él no me lo pide, no lo saco”.

En octavos, frente a Australia

Acerca de cómo se dieron los partidos del grupo insistió con que la derrota de Arabia Saudita fue sorpresiva. “La manera en que perdimos con Arabia a mí todavía me duele: en 4 minutos nos hcieron dos goles y hasta ese monento no estábamos jugando mal”.

Sobre ese encuentro agregó que no le pareció “beneficioso perder”: “Lo único que hizo fue hacernos saber que teníamos que ganar los otros dos partidos. El equipo siempre fue el mismo”.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa.

En tanto, acerca del planteo de Polonia señaló que fue lo esperado y que ganar este partido no fue por errores del rival: “Fue mérito nuestro, no error de ellos. No me sorprendió el planteo. Ellos podrían haber llegado de contra pero no lo permitimos”.

Ya pensando en Australia y la cita del próximo sábado, señaló que le parece “una locura” jugar dentro de dos días habiendo clasificado primeros en el grupo. “No están dadas las condiciones para que así, pero bueno...”, reclamó. En cuanto al rival en sí dijo que este jueves se empaparán sobre cómo juega. “Siempre vamos partido a partido”, indicó.

No faltaron las preguntas acerca de las chances con las que ve a la Argentina en la final de la Copa y con la mesura de siempre, Scaloni respondió: “El resultado puede ser el que sea pero al rival lo vamos a complicar siempre. Somos un equipo difícil, no somos ni favoritos candidatos a nada”.