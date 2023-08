Las primeras palabras de Manu Lanzini como nuevo jugador de River y el jugador clave que llega para reemplazar

Mientras River se prepara para la revancha contra Inter de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores, los hinchas del “Millonario” experimentaron un emocionante reencuentro con Manu Lanzini. El futbolista, que regresa con la intención de ser el reemplazante de Nicolás De La Cruz, quien parece encaminar su salida a Qatar, pasó por una clínica en Buenos Aires para su evaluación médica. Al salir, entre las personas que se acercaron a saludarlo, compartió un mensaje especial: ‘Nunca dudé en volver’.

El nuevo refuerzo del equipo de Núñez llegó a Ezeiza en la madrugada del lunes y fue recibido personalmente por el presidente del club, Jorge Brito. Ataviado con la camiseta con la famosa Banda, Lanzini puso un pie en suelo argentino y se dirigió a Belgrano para su revisión médica. Aunque prefirió no hacer declaraciones, Lanzini firmó autógrafos y se tomó fotos con los entusiastas hinchas que se encontraban allí. El jugador, que llegó como agente libre proveniente del West Ham, se sometió a los estudios médicos correspondientes.

Al salir, la multitud había crecido y las solicitudes de fotos aumentaron, lo que llevó al jugador a hablar con la prensa y compartir sus primeras impresiones como nuevo refuerzo de River Plate: ‘Estoy lleno de ilusiones y motivación para comenzar. Me siento muy contento de estar aquí de nuevo y de vestir estos colores’.

‘Regreso a un River completamente transformado desde mi partida, con las ilusiones de todos los fanáticos en mente. Nunca tuve dudas, soy alguien que escucha todas las opciones, pero River siempre fue mi prioridad, especialmente en un momento en que sentía que era lo mejor para mi carrera’, concluyó.

Qué número usará Lanzini

Manu Lanzini es el gran interrogante para los utileros de River. Si bien los hinchas sueñan con verlo con la 10, hoy es propiedad de Nacho Fernández (quien siempre utilizó la 26 y no ven con malos ojos que regrese a ese dorsal). En los últimos días, surgió la información de que el ex West Ham le pidió al volante que le ceda su número, pero todavía no hubo novedades al respecto.

Si los cambios no ocurren, Lanzini tendrá disponibles las camisetas 12, 27, 28, 32 y del 38 para arriba. En su llegada al club inglés, el volante lucía la 28.