La noche en Florencio Varela quedó lejos del empate en cero entre River y Defensa, luego de la pelea entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece. Los entrenadores tuvieron un cruce en medio del partido y hubo réplicas en las conferencias de prensa.

La discusión tuvo lugar después de que el técnico del Halcón impidiera que Marcelo Herrera realice un lateral con el objetivo de realizar un cambio. Allí, el Muñeco se enojó y le reprochó el movimiento a Becca, que de mala manera comenzó a insultar a Gallardo.

Según contaron, Sebastián Beccacece se cruzó nuevamente con Marcelo Gallardo rumbo a la conferencia de prensa. A su vez, hubo gritos y empujones en el pasillo interno que comunican los vestuarios cuando el Muñeco se dirigía hacia el micro. Intervino la seguridad de ambos planteles para separar.

Qué dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa sobre su cruce con Beccacece

El entrenador Millonario contó en conferencia de prensa su reacción a la pelea con su par de Varela. “No me gustó la actitud que tuvo Beccacece, de meterse adentro del campo para que no juguemos el lateral. Se lo dije y pasó simplemente eso”, comenzó Gallardo.

La pelea entre ambos entrenador no es algo nuevo, ya que han tenido cruces por sus formas de sentir los partidos. De hecho, el propio técnico de Defensa no es la primera vez que tiene este tipo de altercado.

Por último, Gallardo cerró: “Era una fecha difícil para nosotros porque tenemos muchos jugadores afuera. Seguimos en la búsqueda, mientras tanto jugamos con lo que tenemos. El campeonato es largo y recién empieza”.