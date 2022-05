Sin dudas, la pelea del año para el boxeo argentino es la que se llevará a cabo este sábado en Carson, California, entre el argentino Brian Castaño y el estadounidense Jermell Charlo. Estarán en disputa los títulos AMB, CMB, FIB y OMB superwelter y el ganador será el segundo boxeador en unificar todas las categorías junto a Canelo Álvarez.

Sin embargo, la pelea comenzó a elevar temperatura después de que en la conferencia de prensa, el aliento argentino hizo reaccionar al peleador estadounidense. Claro, es que Castaño no solo viajó con una gran comitiva, sino también por la expectativa que hay en el país por la pelea que comenzará desde las 20.45 de este sábado.

Mientras los hinchas alentaban por Castaño y Argentina, Charlo empezó al grito de “¡USA!”, a lo que rápidamente hubo una réplica albiceleste con aliento al país. Increíblemente, el tono empezó a elevarse y varios comenzaron a agitar sus banderas.

El que intentó calmar las aguas fue el propio Brian Castaño que pidió respeto y se mostró activo para la pelea. “Primero que nada, quiero agradecer a Estados Unidos. Argentina, Estados Unidos... No es un tema de países. El deporte une. Esto es una unión, para mí, pacífica. Quiero agradecer a Estados Unidos por darme la oportunidad de trabajar acá”, dijo.

El primer combate terminó con un insólito fallo que dio la pelea por empatada.

La respuesta de Brian Castaño a Jermell Charlo: “Vamos a ver si aguanta los 12 rounds”

En la misma conferencia de prensa, El Boxi declaró: “No me importa lo que diga o hace, si se entrenó o no se entrenó. Vengo a hacer mi trabajo. Más allá de todo lo que dijo, arriba del ring se lo vamos a hacer pagar”. El boxeador de nuestro país se mostró tranquilo. Está conforme con su preparación para esta pelea. También se refirió a su rival al decir: “Él dice que va a ser el Charlo de antes. A mí no me importa. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si va a aguantar los doce rounds”.

Y por otro lado, respondió ante las críticas por sus lesiones, que obligaron a posponer la pelea dos veces. “Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Él se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo”.