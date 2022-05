Brian Castaño y Jermell Charlo se enfrentarán por segunda vez. La primer pelea terminó en un empate polémico que debió ser victoria para el argentino.

Este sábado en Carson, California, será el segundo capítulo entre ambos boxeadores. A partir de las 20:45 comenzarán las peleas preliminares con transmisión de TyC Sports y ESPN 2. Será la revancha del combate que tuvieron el 14 de julio del año pasado. Combate que llegó a las tarjetas y los jueces dieron por empatado. Esta decisión fue controvertida ya que a lo largo de los rounds, el Castaño fue superior a su rival.

Brian Castaño y Jermell Charlo se enfrentarán por todos los títulos de la categoría superwelter. Foto: @FrecuenciaZero

En conferencia de prensa, el púgil argentino declaró: “No me importa lo que diga o hace, si se entrenó o no se entrenó. Vengo a hacer mi trabajo. Más allá de todo lo que dijo, arriba del ring se lo vamos a hacer pagar”. El boxeador de nuestro país se mostró tranquilo. Está conforme con su preparación para esta pelea. También se refirió a su rival al decir: “Él dice que va a ser el Charlo de antes. A mí no me importa. Si viene a noquearme, lo espero tranquilo. Vamos a ver si va a aguantar los doce rounds”.

Las declaraciones fueron levantando temperatura. El Boxi, se mostró muy enojado por las declaraciones de Jermell Charlo sobre su lesión. “Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Él se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso o grita. Que grite arriba del ring el 14 de mayo”. Este combate promete ser mejor aún que el anterior.

Los títulos que ponen en juego Brian Castaño y Jermell Charlo

Brian Castaño y Jermell Charlo ponen en juego todos los cinturones de la categoría superwelter. Foto: @canal26noticias

Este sábado se ponen arriba del ring todos los títulos de la categoría superwelter. El argentino es el actual campeón de la categoría en la OMB (Organización Mundial de Boxeo). El estadounidense por su parte, tiene los cinturones de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y AMB (Asociación Mundial de Boxeo). El que salga victoriosos será el campeón absoluto de la categoría.