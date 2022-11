La escalofriante caída de Enzo Copetti ante Tigre: tuvo que ser reemplazado

Racing está perdiendo 2 a 1 ante Tigre por la semifinal del Trofeo de Campeones y está quedando afuera del partido definitorio ante Boca. Sin embargo, este no es el único problema para Fernando Gago, ya que una de sus principales figuras se retiró del encuentro por lesión.

A los 40 minutos del primer tiempo, Eugenio Mena desbordó por izquierda y buscó a Enzo Copetti dentro del área chica. El delantero se acercó a disputar la pelota con Víctor Cabrera, quien llegó primero a la pelota pero le terminó trabando su rodilla derecha.

Para Darío Herrera no fue penal y la jugada continuó, pero el platinado no se levantaba. Segundos después, una vez que el juego se detuvo, el ex Atlético Rafaela se veía muy dolorido y fue sustituido por Maximiliano Romero.

Enzo Copetti vive días oscuros tras ser apuntado por no patear el penal decisivo ante River, en lo que pudo haber significado el título de la Liga Profesional para los de Fernando Gago. Días después, apareció en las redes con frases motivacionales y recibiendo algunos reclamos de hinchas.

El delantero viene pasando de héroe a villano constantemente desde que está en la institución de Avellaneda. Querido u odiado, lo cierto es que el Tanque sufrió una lesión que no se ve para nada bien y le harán estudios para determinar la gravedad de la misma.

La frase de Enzo Copetti que generó burlas en las redes

Enzo Copetti dijo que Racing “sería campeón” al terminar el partido frente a Colón en Santa Fe, algunas fechas antes de la definición. Si bien después de eso no volvió a declarar post partido, los hinchas no le perdonan que la pronunciación de esa frase no se consumara en los hechos.

Principalmente, le reclamaron que no pateó el penal decisivo ante River en la última fecha que podía darle el título a la Academia. Jonathan Galván se hizo cargo de la ejecución, atajada por Franco Armani.