El fin de semana pasado se jugaron las semifinales de la Copa LPF con público de ambos equipos. La Liga Profesional de Fútbol emitió un mensaje al respecto y generó esperanzas de que vuelva el público visitante.

En el fútbol argentino se vive un hecho particular. Casi no ocurre en otros países. Los partidos de fútbol, de todas sus divisiones, se juegan solamente con público del local. No está permitido que los hinchas del equipo visitante, vayan a ver jugar su club a cancha ajenas. Desde el 2013 que esto ocurre. Salvo por la Copa Argentina, que están presentes las dos hinchadas, el resto de los encuentros es solo con gente del equipo anfitrión.

Podría volver el público visitante en el fútbol argentino. Foto: @BocaCarnaval12

La vuelta a jugar con las dos hinchadas es un tema que se viene tratando hace tiempo. Este fin de semana, Boca vs. Racing y Argentinos vs. Tigre, se disputaron con público de ambos equipos. La Liga Profesional de Fútbol dio un mensaje al respecto en redes sociales: “¡Gracias totales! La AFA y la Liga Profesional de Fútbol quieren agradecer el comportamiento, la pasión y la alegría que los simpatizantes de Boca y de Racing exhibieron en la primera semifinal de la Copa Binance, en el estadio de Lanús”. Lo propio hizo felicitando al Bicho y al Matador.

“Este es el camino para que la fiesta eterna -que siempre caracterizó a nuestro fútbol- vuelva a tener el color incomparable que las dos parcialidades le regalan a todos nuestros encuentros. Ese es el deseo y el pedido a todo el pueblo futbolero, de la AFA y la LPF”, continuaba diciendo el mensaje emitido el sábado. “A los simpatizantes del Matador y del Bicho, que concurrieron al estadio Tomás A. Ducó con la alegría de ser testigos privilegiados de un momento histórico para sus instituciones y que exhibieron un comportamiento ejemplar”, decía el agradecimiento al partido del domingo.

Desde 2013 que no se permite público visitante en el fútbol argentino. Foto: @LigaAFA

Cristian Malaspina y Marcelo D’Alessandro ven con buenos ojos la vuelta del público visitante

Cristian Malaspina, hombre fuerte en la Liga Profesional, se expresó sobre la posible vuelta del público visitante. Foto: @DamianAvillagra

El presidente de Argentinos Juniors habló con TyC Sports y aseguró que lo vivido en las semifinales fue un paso adelante para que vuelva a haber público visitante en los estadios. “Es importante trabajar para que las familias vuelvan a los Estadios”, declaró. El ministro de seguridad de CABA, dónde se jugó el partido del domingo, dijo: “Estamos muy comprometidos con la vuelta del público visitante. Necesitamos planificación, y algunas cuestiones como las entradas nominales y otros requisitos que se pueden cumplir”.