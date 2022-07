El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó este jueves la posibilidad de que Rodrigo De Paul no viaje al Mundial Qatar 2022 por la demanda que le habría inciado su ex mujer Camila Homs.

Este generó revuelo en las redes sociales y obligó a hablar al letrado de la demandante.

“Ellos estuvieron juntos 12 años conviviendo y tienen dos hijos en comun, por diferentes circunstancias decidieron terminar la relación y eso llevó a que Camila intente o acuda la Justicia para reclamar lo que le corresponde: compensación económica, alimentos y comunicación con el padre no convivente”, afirmó el abogado Ignacio Trimarco.

Fotos antiguas de Camila y Rodrigo. Foto: Instagram

“Hicimos una mediación, no hubo acuerdo y por eso el viernes presentamos la demanda judicial por estos rubros que comentaba”, dijo y agregó: “Ayer, Claudio “Chiqui” Tapia hizo estas declaraciones y fue muy claro en lo que dijo: que si el señor De Paul no tiene una causa penal en su contra o cirscunstancias de violencia de género, no tendría impedimento para ir al Mundial”.

El abogado además confirmó que actualmente no hay causa penal para De Paul, pero aclaró que esto seguirá así “siempre y cuando no se demuestre en la demanda que la otra parte haya intentado ocultar, desaparecer bienes o disminuir su valor, o cualquier ardid para incumplir sus deberes de manutención familiar”.

“El reclamo económico tiene que ver con la compensación económica, con alimentos y regimen de comunicación para que los menores puedan tener la mayor cantidad de contactos y visitas en el marco de que el padre trabaja en el exterior”, explicó.

Camila Homs y Rodrigo de Paul. Foto: Instagram

En la entrevista, el letrado contó que con su demandante, Camila Homs, pidieron “una serie de pericias contables para determinar cuáles fueron las ganancias de la pareja en estos años y, a partir de ahí, el juez va a determinar cuál es el monto correspondiente”.

Qué dijo el abogado de Camila Homs sobre la participación de Paul en el Mundial Qatar 2022

Ignacio Trimarco se refirió al revuelo de las redes sociales y explicó los pasos legales a seguir.

“Que no llegue a un acuerdo (antes del Mundial Qatar 2022) no implicaría un impedimento para jugarlo. Lo que podría obstaculizar que cualquier deportista pueda participar es la existencia de una causa penal por intentar eludir esas obligaciones alimentarias”, afirmó.

“La posibilidad de que De Paul no pueda jugar el Mundial existiría si en el desarrollo de esta demanda se llegaran a corroborar alguna de estas circunstancias de ocultamiento de bienes que constituiría un delito penal”, sentenció.

Y finalizó “Si del expediente no surge ningún elemento que constituya un delito penal, no habrá impedimento para que el señor De Paul participe del Mundial porque esto está dentro del marco de la instancia civil. Entendemos que todo lo que ha ganado la pareja debe estar debidamente registrado y así el juez civil resolverá el pedido”.