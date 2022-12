Final histórica: el VAR había sugerido cobrar penal para Francia a los 86′ pero el árbitro lo desestimó

El árbitro polaco Szymon Marciniak, que estuvo a cargo de impartir justicia en la final del Mundial de Qatar 2022, brindó una conferencia en su país y habló de una jugada que pudo haber cambiado la historia a favor de la Selección de Francia: un penal a favor de los europeos sugerido por el VAR a los 86′.

Faltaban casi tres minutos para que se terminaran los 90 minutos reglamentarios en los que Argentina y Francia empataban 3 a 3 y una situación dejó al borde del infarto a los argentinos. Fue cuando Marcus Thuram encaró hacia el arco albiceleste y, dentro del área, al darle un pase a Rabiot fue a buscar la devolución a un toque, pero Enzo Fernández lo cortó y el francés terminó en el piso.

Thuram se tiró en el área simulando una infracción y, a priori, la sensación fue que se cobraría penal. Para tranquilidad de todo un país -del nuestro- sólo hubo amarilla para el atacante del Borussia Mönchengladbach. No obstante, este jueves el árbitro dio a conocer que, en esa jugada, desde el VAR habían sugerido que fuera penal para Francia.

Marciniak desestimó la sugerencia del control y, este, respetó su resolución: “Después de analizar las repeticiones concluyó que la decisión principal fue correcta y estuvo de acuerdo”, dijo el polaco sobre el VAR.

Marciniak le respondió a los medios franceses

En Francia, la decepción por la derrota no cesa y los medios continúan buscando irregularidades. Así, el diario L’Equipe publicó una imagen en la que se ve como algunos suplentes argentinos entraron al campo de juego segundos antes del 3-2 de Messi y ante esa situación aseguraron que el gol debió ser anulado.

Marciniak recogió el guante y, ante la pregunta, mostró una imagen guardada en su teléfono. “Los franceses no mencionaron esta foto, donde se puede ver que hay siete de ellos en el campo cuando Mbappé marca un gol. Nada que decir, sobre todo porque en la oportunidad perdida de Muani al final del partido, varios suplentes tricolores siguen en el área de juego. En primer lugar, para sancionar esa situación debería afectar el juego. ¿Cuál fue el impacto de los muchachos que se levantaron y saltaron al campo?”, arrancó.

El árbitro de la final del Mundial le contestó a la prensa francesa y reveló por qué no anuló el gol de Messi.

“Amigos, grandes árbitros de Francia, me han escrito. La recepción fue genial. Muchos profesionales y futbolistas nos han enviado felicitaciones y Kylian Mbappé dijo que éramos grandes árbitros. Hemos llegado al techo de cristal, pero aún quedan cosas por hacer”, agregó acerca de la evaluación que hicieron sobre su desempeño en la final.

Asimismo, habló sobre su relación con Lionel Messi en el campo de juego: “Hasta el Mundial de Rusia 2018 describiría nuestras relaciones como ásperas. Me gusta dejar jugar a los jugadores, no paro el juego cuando no es necesario y no creo que eso le sentara muy bien, pero ahora creo que compró mi estilo y parece gustarle. Antes del partido se acercó a hablarme, le transmitió mi mensaje a sus compañeros y, lo que pedí, funcionó”.