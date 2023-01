Empieza el fútbol argentino: cuál es el fixture y formato del torneo tan esperado

La consagración como campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022, dejó a todos los argentinos ansiosos por ver más fútbol. Para la suerte de los hinchas y fanáticos, cada vez falta menos para que vuelva el futbol argentino, que tendrá su comienzo a fines de enero. A unos días del arranque de la Liga Profesional 2023, conoce la primera fecha y el formato del campeonato tan esperado por los argentinos.

Vuelve el futbol argentino con la Liga Profesional 2023. Foto: Web

¿Cuándo vuelve el fútbol argentino?

La Liga Profesional 2023 comenzará el viernes 27 de enero y tendrá su final el cinco de agosto, cuando comenzará la Copa de la Liga 2023. Este año, se invertirá el orden de Copa y Liga para que no coincidan con la definición de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Aún no se sabe cuál será el primer encuentro, ya que no están definidos los días ni los horarios.

¿Cuál es el fixture de la Liga Profesional 2023?

El fixture de la primera fecha de la Liga Profesional 2023 es:

Fixture de la Liga Profesional 2023. Foto: web

Central Córdoba-River

Racing-Belgrano

Rosario Central-Argentinos Jrs

Estudiantes LP-Tigre

San Lorenzo-Arsenal

Colón-Lanús

Barracas Central-Godoy Cruz

Instituto-Sarmiento

Banfield-Unión

Defensa y Justicia-Huracán

Vélez-Gimnasia LP

Platense-Newell’s

Talleres-Independiente

Boca-Atlético Tucumán

¿Cuál es el formato de la Liga Profesional 2023?

Serán 28 equipos, por lo que se disputarán 27 jornadas, todos contra todos, y el campeón será el que sume más puntos. Los clasificados a las copas internacionales se determinarán mediante la tabla anual, sumando la Liga y la Copa.

Descenderán tres equipos y no cuatro, como se firmó en la Asamblea de la AFA en diciembre del año anterior. Los que bajarán a la Primera Nacional serán dos por promedio y uno por la tabla anual (los 27 partidos del torneo y los 14 de la Copa de la Liga).

En 2024 se invertirá el criterio, dos por tabla general y uno solo por promedio. Y en 2025 dejarían de correr los promedios... “Esto es con la finalidad de que la reducción sea gradual y con vistas a que en la temporada 2028 haya 22 equipos en Primera División”, dice un comunicado de la Liga.

¿Cuándo se juegan los clásicos de la Liga Profesional 2023?