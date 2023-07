El sorprendente pasatiempo de Lionel Messi en el Inter Miami: “Buscamos rivales”

Lionel Messi está viviendo en Estados Unidos y una de las justificaciones de su decisión de sumarse al Inter Miami era para tener más tiempo para disfrutar a sus hijos, algo que demostró en sus primeras actuaciones a la hora de anotar puntos para el nuevo equipo.

Otra necesidad que tenía el jugador de la Selección era el tiempo libre. Leo quería poder hacer nuevos hobbies. Olvidarse un rato del fútbol y dedicarse a otro deporte que le gusta.

Junto a Pepe Sousa, amigo y profesor del Kun Agüero, el exfutbolista del PSG disfrutó de jugar al pádel, una práctica que viene desde hace algunos años desde su época cuando era jugador del club catalán.

“Con el mejor de la historia, Te amo Lio. Buscamos rivales para el pádel; el que quiera jugar que pase nomás”, escribió entre risas Sousa.

“Me gusta el pádel, miro tenis, me gusta jugar a pádel, Pepe Costa (amigo íntimo) es bueno, yo corro y él mete la calidad. No jugamos mucho tampoco, pero me gusta”, comentó en una entrevista en Olé.

En 2020, se filtró un video de Messi jugando con Costa y Luis Suárez, en la casa del rosarino que tiene en Casteldefels.

Cuáles son los próximos partidos de Lionel Messi con el Inter Miami

Los próximos partidos de Lionel Messi con el Inter Miami son: