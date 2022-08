La National Football League, o NFL, realizó su inducción anual al salón de la fama con ocho nuevos integrantes para sumarse a las ya 362 leyendas del fútbol americano que integran el panel desde 1963. La ceremonia se llevó a cabo en Canton, Ohio.

Clase de 2022 del Salón de la Fama NFL Foto: AF P

Quienes son los ocho nuevos integrantes del Salón de la Fama

Junto con la presentación de un busto de bronce de cada nuevo integrante, la NFL hizo oficial la entrada al Salón de la Fama de los jugadores Tony Boselli, Richard Seymour, LeRoy Butler, Bryant Young, los fallecidos Cliff Branch y Sam Mills; el entrenador Dick Vermeil, y el oficial Art McNally.

Las palabras de los nuevos integrantes del Salón de la Fama

Tony Boselli, quien encabeza la lista de los nuevos integrantes y cinco veces Pro Bowl en siete años con los Jacksonville Jaguars, comento que “No hay nada más poderoso que el apoyo y el amor de mi familia en todas sus formas, es por eso que estoy aquí como el primer Jacksonville Jaguar en ser bienvenido como miembro del Salón de la Fama. Es un gran honor”.

Tony Boselli en su epoca de jugador Foto: AF P

El tres veces campeón con los New England Patriots, Richard Seymour, agradeció las enseñanzas que recibió del entrenador Bill Belichick para obtener este reconocimiento: “Esto no habría sucedido si no fuera por el ‘coach’ Belichick. Entrenador, usted es el mejor entrenador del fútbol.”

El entrenador campeón del SuperBowl con los Rams, Dick Vermeil, expresó sorpresa al estar seleccionado para la velada: “Ser seleccionado ahora como el coach número 28 de la NFL para el Salón de la Fama es un honor y expectativa que nunca, nunca tuve en mi vida, así que estoy profundamente en deuda con tantas personas que contribuyeron a mi carrera”