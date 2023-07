El jugador de la Selección Argentina que recibió una oferta millonaria imposible de rechazar

El mundo del fútbol está cambiando desde hace un tiempo, varias ligas que antes no figuraban en el mapa de la redonda hoy piden pista atrayendo a cracks mundiales con grandes sumas de dinero. Un claro ejemplo de esto es la Liga de Arabia Saudita, que hoy cuenta con jugadores como Ronaldo, Benzema, Firmino e incluso un club se atrevió a hacerle una oferta a Lionel Messi cuando no tenía definido su futuro. Pero en las últimas horas, los jeques tentaron a un referente de la Selección Argentina.

Gracias a las grandes fortunas petroleras, la Liga Saudí se encuentra en pleno crecimiento en búsqueda de competir con todas las ligas de la élite. Para ello decidieron crear el Fondo Soberano Saudí para la inversión estatal del país, este proyecto deportivo se enfocó en controlar los cuatro clubes más importantes del país: Al-Ahli, Al-Hilal FC, Al-Ittihad y Al-Nassr.

El fondo estatal controla el 75% de dichos equipos, mientras que el 25% restante corresponde a algunas ONG, de esta manera permiten al Estado invertir dinero en búsqueda de ser la sede de la Copa del Mundo.

Quién es el jugador de la Scaloneta que recibió una oferte de Arabia Saudita

El país árabe ha estado en el proceso de reclutar talento de primer nivel, y aunque se encuentran a la espera de resolverse casos de jugadores como Fabinho, Moussa Diaby y Sadio Mané, Lautaro Martínez ha sido la última estrella europea vinculada a un posible traspaso.

Lautaro Martínez celebra tras anotar el gol del Inter de Milán en la victoria 1-0 ante el AC Milan en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 16 de mayo de 2023. (AP Foto/Luca Bruno)

El fútbol saudí ha extendido una tentadora oferta al jugador para las próximas cuatro temporadas, valorada en 240 millones de euros. Cabe destacar, no obstante, que dicho club antes debería llegar a un acuerdo con el Inter de Milán, club con el que el delantero argentino tiene contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2026.

Sin embargo, el futuro del “Toro” aún no está decidido, ya que el jugador argentino no ha dado una respuesta definitiva a la propuesta. La decisión recae en manos de su agente, y hasta el momento, el club saudí no ha contactado directamente con el Inter de Milán, equipo en el que Lautaro ha brillado en las últimas seis temporadas.