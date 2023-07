La curiosa pregunta que Lionel Messi le hizo al nuevo refuerzo de Inter Miami

Diego Gómez es el nuevo refuerzo sudamericano de Inter Miami y ya se entrenó a la par de Lionel Messi en medio de todo el furor que vive la ciudad por la llegada del “10″.

El volante hace una semana fue parte de la victoria de Libertad ante Tigre por 2 a 1 por Copa Sudamericana, para luego concretarse su salida al club de la Florida, quien adquirió el 50% de su pase por 3 millones de dólares, como parte de la iniciativa de la MLS por futbolistas Sub 22.

Diego Gómez y su presentación en Inter Miami (@InterMiamiCF) Foto: InterMiamiCF

“Messi me preguntó si…”

Diego Gómez vivió horas de gran emoción y nerviosismo, es que hasta hace días se encontraba jugando en el Estadio Defensores de Chaco para Libertad que enfrentaba a Tigre por Copa Sudamericana. Días después y previo al choque de vuelta, el volante arribó a Inter Miami para compartir equipo con Lionel Messi.

“Hoy comencé a entrenar con ellos, no fue tan intenso, fue más liviano, porque ellos juegan mañana (este viernes, ante Cruz Azul). Todavía, no me crucé con Lionel”, contó Gómez sobre su primer entrenamiento.

Messi le hizo una curiosa pregunta a Gómez, el flamante refuerzo paraguayo de Inter Miami Foto: Internet

Aunque luego le pidieron más detalles sobre su encuentro con el capitán campeón del mundo y contó una particular anécdota: “Ya me estuvo hablando, me preguntó con quién venía, si tenía novia. Después le dije que más tarde venían mi mamá y mi novia, y me preguntó donde vivía, le dije en el hotel. Si iba a jugar mañana, le dije no todavía”.

“Nunca imaginé esto, nunca lo esperé. Estoy muy contento, nunca lo había soñado”, resaltó el mediocampista paraguayo.