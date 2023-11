El enojo de Insúa y el “están golpeados” de Herrón tras el polémico empate entre San Lorenzo y Boca

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa afirmó anoche que su videonalista le “confirmó que el gol de (Nahuel) Barrios fue válido, porque en la acción previa Federico Girotti no estaba adelantado”, y le apuntó a Jorge Baliño, a cargo del VAR, “porque el árbitro (Pablo Echavarría) no tuvo responsabilidad”.

“El gol de Barrios fue válido porque cuando (Augusto) Batalla le pega a la pelota, Girotti estaba habilitado. El culpable fue el VAR a cargo de Baliño, porque mi videonalista me mostró la jugada y marcó eso. Y por el golazo que hizo Nahuel y que hubiese significado el triunfo por 2 a 1 sobre la hora, merecía ser convalidado”, dijo Insúa en conferencia de prensa.

“De locales el campeonato pasado tuvimos una racha positiva y ahora es al revés, ya que todavía no ganamos acá en la Copa de la Liga”, admitió.

Con el partido entre San Lorenzo y Boca se cerró la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, y al campeonato le quedan dos encuentros. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Pero posteriormente confió en conferencia de prensa que se iba del Nuevo Gasómetro “contento a pesar del empate, ya que hubo muchachos que levantaron su nivel como Barrios y Malcom Braida”.

“Y también quiero destacar que Boca haya jugado como jugó después del golpe de la final de la Libertadores. Así como también quiero volver a agradecerle a (Juan Román) Riquelme por las palabras de elogio que tuvo para conmigo”, cerró el “Gallego”.

El análisis de Mariano Herrón

El circunstancial reemplazante de Jorge Almirón, Mariano Herrón, admitió tras el empate de Boca Juniors alcanzado esta noche en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo luego de la dolorosa derrota en la final de la Libertadores, que los jugadores “están golpeados, pero todos querían jugar este partido”.

“Los muchachos están golpeados, pero todos querían jugar este partido. Tuvimos que trabajar mucho en lo grupal y lo individual para superar lo más rápido posible el partido con Fluminense”, dijo Herrón tras el 1-1 frente a “El Ciclón”.

“Sin dudas que pudimos haber ganado, sobre todo en el primer tiempo, cuando contamos con las mejores opciones, pero después nos superó el cansancio”, refirió.

Herrón sostuvo que Boca tiene “jugadores capacitados para jugar en este club, porque por algo llegaron a la final a la Libertadores”.

“Y personalmente sé de la responsabilidad que tengo, pero estoy en el mejor lugar del mundo y no me quejo. Yo vine a jugar los partidos hasta fin de año y no tengo otro objetivo”, concluyó Herrón respecto de este interinato que tiene asegurado hasta el mes próximo.