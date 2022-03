Barcelona se impuso 5 a 2 frente al Real Madrid en el Camp Nou y se clasificó a las semifinales de la Champions League del fútbol femenino. Pero esta vez el resultado del partido pasó a un segundo plano ya que el encuentro marcó el récord mundial de asistencia en un torneo de mujeres.

El estadio se llenó con más de 91 mil personas que alentaron al Barça en lo que fue el partido de vuelta de los cuartos de final y se convirtió en el de mayor asistencia en la historia de la disciplina. Las catalanas son las actuales campeonas de la Eurocopa y buscan defender su título en la temporada.

Récord mundial de asistentes en fútbol femenino en el Camp Nou Foto: Prensa Barcelona

En el minuto 87 del encuentro se anunció por altoparlante la cantidad de hinchas presentes en estadio: 91.533 personas que en ese momento desbordaron de emoción. Ante la gran convocatoria, la capitana del Barcelona, Alexia Putellas, se expresó frente a la prensa: “No tengo palabras, ha sido supermágico. Cuando hemos entrado con el autobús, ya hemos visto las caras de que todo el mundo quería hacer historia hoy. Había muchísima gente, muchísimas niñas”.

La mejor jugadora del mundo reconocida con el Balón de Oro y el premio The Best también sostuvo: “Ha acabado el partido y la gente no quería irse a su casa, animando y cantando. Nos pedían que estuviéramos en la final de Turín. Hemos sentido esa conexión”.

Alexia Putellas, capitala del Barcelona y mejor jugadora del mundo Foto: Prensa Barcelona

Las catalanas demostraron durante el encuentro su superioridad luego de vencer como visitantes en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid 3-1 en el partido de ida. En la próxima ronda, las catalanas se enfrentarán con el ganador del cruce entre Wolfsburgo y Arsenal que vienen de empatar 1-1 en la ida.