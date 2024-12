A dos años de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, otro campeón estaría en el radar de River para el próximo año. El Millonario ya cuenta con Germán Pezzella y Marcos Acuña, pero iría por otro.

El campeón del mundo que podría llegar a River en 2025

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo terminó el año perdiendo contra Racing y dejando la sensación de que estaba para mostrar más nivel futbolístico. No pudo ganar ningún título grande este año, por eso, ya los hinchas y el cuerpo técnico se ilusiona con los objetivos del 2025.

RACING VS RIVER. Fecha 27 Liga Profesional Futbol Argentina. Primera División. 14/12/2024

Ante esto, el campeón del mundo que quiere River es Nicolás Tagliafico, según informó el periodista que cubre el día a día del club, Javier Gil Navarro. El lateral izquierdo actualmente juega en el Olympique de Lyon de Francia, club que atraviesa dificultades financieras y podría hacer una renovación de plantel. El argentino tiene una gran relación con los actuales campeones del mundo que juegan actualmente en el Millonario. Otros que suelen sonar para reforzar el equipo son Nicolás Otamendi y Ángel Correa, aunque no se sabe nada sobre ellos en este mercado de pases.

Las declaraciones de Tagliafico (AFA)

De todas maneras, la negociación no sería nada fácil. Tiene contrato hasta mitad del 2025 en el conjunto francés y la prioridad del futbolista sería seguir en Europa, pero tampoco descartó ninguna posibilidad. Serán días movidos en el mercado de pases del fútbol argentino.

Qué dijo Nicolás Tagliafico sobre su vuelta al fútbol argentino

Hace dos meses, el ex jugador de Banfield e Independiente, diálogo con Generación F y habló sobre un retorno al fútbol argentino: “Hoy no lo sé. En cuatro o cinco años... Hoy tengo la cabeza en Europa, cuanto más años pueda jugar, mejor. Hoy te digo que no. Pero por ahí, en tres o cuatro años y con hijos, uh digo capaz, quiero volver a Argentina”.