Un nuevo caso de violencia de género tiene al fútbol en alerta. Esta vez es en Uruguay, en el club Peñarol.

Dos mujeres denunciaron en las últimas horas a los futbolistas Lucas Viatri y Walter Gargano por “delitos sexuales” y “amenazas de carácter de abuso sexual”. Estos hechos que habrían ocurrido en marzo, durante una fiesta privada en la que participó el plantel del club.

El hecho habría ocurrido en marzo, durante una fiesta privada del club. Foto: Instagram

El medio Universal afirmó que la acusación que realizaron las mujeres fue porque “se sintieron amenazadas por los jugadores”.

La información fue confirmada por el fiscal Maximiliano Sosa, quién aseguró que “como cualquier caso de investigación se trata de información reservada ya que debemos reunir pruebas de ambas partes”.

El presidente del club, Ignacio Ruglio, desligó a Peñarol de responsabilidades. “Lo que sí puedo decir es que el hecho no tiene relación con un ambiente laboral del club, ni con la concentración del plantel ni con un evento organizado por nosotros. Es algo privado de ellos y por eso el club no interviene. No estaban en ningún lugar ni horario que tenga que ver con Peñarol”, afirmó.

Nuevas denuncias contra la violencia de género en el futbol Foto: Instagram

Quiénes hacen la denuncia

Las mujeres tienen entre 30 años y son trabajadoras del local donde se realizó la fiesta privada en cuestión hace tres meses.

El fiscal de la causa decidió pedir pericias psicológicas y las imágenes de las cámaras de videovigilancia del local. También utilizarán como prueba las filmaciones de las cámaras públicas que están en la zona.