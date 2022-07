Novak Djokovic venció al australiano Nick Kyrgios en Wimbledon, torneo organizado por All England Lawn Tennis and Croquet Club, que comenzó el 27 de junio en Inglaterra. Así es que el tenista serbio celebró su cuarto título consecutivo.

Djokovic, feliz con todos sus trofeos de campeón en Wimbledon (Foto: Prensa Wimbledon).

El número 3 del mundo sumó su corona número 21 de Grand Slam, una menos del récord del español Rafael Nadal. El serbio venció al australiano con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7/3) en un total de tres horas de juego.

”Perdí las palabras para decir lo que significa este torneo para mí, es el más especial, me inspiró a ser un jugador”, declaró Djokovic luego de su victoria ante Kyrgios, con quien había perdido sus dos duelos previos.

Y agregó: “Para mí el tenis era césped, desde que veía a Pete Sampras ganar aquí, es el campo más especial del mundo, con un césped perfecto. Y este torneo tiene la historia más prestigiosa”.

Novak Djokovic y Nick Kyrgios Foto: Clarin

Djokovic, que igualó los 7 títulos del británico William Renshaw y de Pete Sampras en Wimbledon, quedó a uno del récord del suizo Roger Federer (96), quien ganó las ediciones 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022 del torneo para quedar a sólo una consagración del récord de Nadal, quien no pudo presentarse en la semifinal ante Kyrgios por una lesión abdominal.

Por otra parte, el español conquistó este año el Abierto de Australia, donde Djokovic no pudo defender su título ya que no pudo ingresar al país por no estar vacunado contra el coronavirus. Tras consagrarse ganador, le dedicó su triunfo a su esposa Jelena por su aniversario de casados. “Este es mi regalo para ti”, expresó.

Las palabras de Djokovic a Kyrgios

Tras haberse consagrado ganador, Djokovic le dijo unas palabras Kyrgios: “Sé que no es fácil hacer caso a las palabras de consolación tras perder una final, pero has demostrado por qué mereces estar entre los mejores del mundo. Te respeto mucho, tienes un gran talento”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Nunca pensé que iba a decir tantas cosas maravillosas de ti... Sí, es oficialmente un bromance. Ojalá esto sea el comienzo de una bonita amistad”.