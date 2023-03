“Después veremos”: la enigmática frase de Mbappé sobre su futuro en el PSG

El 2 a 0 del Bayern Munich frente al PSG que dejó al equipo parisino fuera de la Champions League, como no podía ser de otra manera, levantó polvareda.

Mbappé habló sobre su futuro. (AP)

Además de las dudas alrededor del futuro del entrenador Christophe Galtier comienzan los cuestionamientos sobre lo que sigue para las figuras del equipo, en especial dos de ellas: Lionel Messi y Kyllian Mbappé.

Justamente, las luces estuvieron sobre el francés, que no le dio certezas a la prensa, por el contrario: sólo sembró dudas. El crack había asegurado días atrás que iba a quedarse, sin embargo, un nuevo fracaso del “dream team” lo hizo volver sobre sus pasos.

Qué dijo Mbappé sobre su futuro

“¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos”, dijo en un claro español, al responder las preguntas de la prensa cuando finalizó el partido.

Y también expresó: “Estamos decepcionados... ¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa”.

Al mismo tiempo reconoció la labor del contricante, un contudente Bayern que no pudieron frenar. “Perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla”.

El próximo sábado, el PSG visitará al Brest. En tanto habrá que esperar al 19 de marzo para ver cómo actúa la hinchada de cara al equipo, cuando reciba al Stade Rennais en el Parque de los Príncipes.