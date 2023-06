¿De verdad, “Pulga”?: Messi dijo que “en principio” no irá al próximo Mundial

Una noticia que conmueve, entristece y levanta reclamos para que se revierta, a pesar de lo mucho que falta para que se concrete: Lionel Messi habló del Mundial 2026, y adelantó que “en principio” no estará presente.

Lionel Messi disfruta de un nuevo trabajo con la selección argentina en Beijing. Foto: @leomessi

La Pulga está concentrado junto a sus compañeros de la Selección a la espera de sus partidos ante Australia e Indonesia, en la gira por Asia.

Allí, aprovechó para dialogar con la prensa y adelantar que, entre sus planes, no está previsto que tenga pensado ir al Mundial que se disputará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, dijo Messi para el medio deportivo chino Titan Sports según citó EFE.

Los partidos de la gira por Beijing y Yakarta serán los últimos de la Albiceleste previo a las Eliminatorias para el Mundial, donde Messi sí estará presente.

También, el capitán argentino defenderá el título conseguido en el Maracaná en 2021 de la Copa América, en el próximo torneo de selecciones americanas que se llevará a cabo en Estados Unidos el año próximo.

Lionel Messi podría disputar su último partido con la Selección en la Copa América 2024. Foto: Phillipine

Según lo expresado por Messi, esa Copa América 2024 podría significar la última vez que se lo vea con la “10″ argentina, aunque claro está, quizá pueda convencérselo para que cambie de opinión, y le sume un Mundial y un capítulo más a su exitosa carrera profesional.

Argentina juega este jueves a las 9 horas (hora de nuestro país) en China ante Australia. Luego, el lunes 19, se medirá ante Indonesia, en Yakarta.