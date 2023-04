Boca tiene nuevo DT: quién es Jorge Almirón, el hombre al que el futbol le cambió la vida

Luego de una larga espera, el nombre de Jorge Almirón resuena en los pasillos de la Bombonera. El técnico del exitoso paso por Lanús, es el candidato para ponerse uno de los buzos más pesados del país.

Mientas se espera la confirmación oficial, Almirón llega al banco de Boca con un presente no tan brillante como su pasado.

Medellín Colombia. Aldo Leao Ramírez de Nacional habla con el entrenador Jorge Almirón durante un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Atlético Tucumán.

Un repaso por la vida de Almirón

A los 14 años entró a una fábrica de pulido de bronce para trabajar y así ayudar en la economía de su familia.

Sus padres, ambos de Formosa, se conocieron trabajando en una textil en la zona de Don Torcuato y lo tuvieron a él y a sus dos hijas mujeres.

“Hacía picaportes de puertas y ventanas, laburaba de 7 a 17 y terminaba muerto. Eso me ayudó a mantener siempre los pies sobre la tierra y conocer el sacrificio que debe hacer uno para progresar. No me creo más que nadie por llegar a esta instancia”, contó el DT en una entrevista a Olé.

“Tengo fama de bicho raro, pero nada que ver. Quizá la gente no me conoce tanto”, afirma Almirón.

En San Miguel se formó como jugador, peleó un ascenso y luego viajó a Chile. Volvió y lo compró Español, con el que le marcó un gol a Boca en la Bombonera y enfrentó al River de Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli. Todo el resto lo hizo en México, donde visitó seis camisetas y Ricardo La Volpe lo convirtió de volante ofensivo a número 5.

Con el Bigotón estuvo a punto de irse a las manos en medio de una práctica, e incluso el DT lo separó un tiempo del plantel, pero hoy son amigos. “Me mandó un mensaje por la clasificación a semis, y cada vez que viene al país nos juntamos a comer. Fue el técnico que más me marcó”, relató Almirón.

Su último club fue Dorados de Sinaloa, donde se retiró y asumió como entrenador el mismo día.

La carrera de Jorge Almirón como entrenador

Jorge Francisco Almirón Quintana nació en San Miguel el 19 de junio de 1971. La carrera de Almirón como entrenador comenzó en el club donde se retiró, Dorados de Sinaloa, en 2008. En 2009 dirigió a Defensa y Justicia, donde mostró sus primeros pergaminos en nuestro país. Allí estuvo seis meses hasta que volvió a México, donde pasó por Tiburones Rojos y luego de varios meses sin actividad, se hizo cargo de Correcaminos hasta mediados de 2011.

En 2012 volvió al Halcón de Varela por poco menos de un año, y después se hizo cargo al frente de Tijuana por cuatro meses en 2013 y en 2014 estuvo seis meses en Godoy Cruz. Allí logró el cuarto puesto y la clasificación a la Copa Sudamericana en 2015.

La gran campaña en el conjunto mendocino lo llevó por primera vez a un grande del fútbol argentino, Independiente, en donde lo dirigió entre 2014 y 2015. Almirón le peleó hasta el final del Campeonato de Primera División 2014, que finalmente se lo llevó Racing, pero su premio fue la clasificación a la Copa Sudamericana. Al año posterior, fue despedido por la dirigencia del rojo tras perder el clásico de Avellaneda.

El 2016 iba a ser su ciclo más exitoso y recordado por los hinchas de Lanús. Durante dos años, logró un promedio de 1.76 puntos por partido e hizo historia, se coronó campeón del certamen doméstico, la Copa Bicentenario, la Supercopa Argentina 2016 y llegó a la Final de la Copa Libertadores 2017, que cayó con Gremio, pero dejó una memorable semifinal con River.

Después de su paso por Lanús, llegó a Atlético Nacional de Colombia, donde estuvo ocho meses y a finales de 2018 recaló en San Lorenzo por seis meses. Aquel ciclo en el Ciclón, con cinco victorias, 13 empates y siete derrotas más el pase a octavos de final de la Libertadores 2019, marcó un antes y un después en la trayectoria del DT.

Lo que continuó fueron etapas que no superaron un semestre. Al Shabab en la segunda parte de 2019, Elche en la segunda de 2020 y un gris regreso a Lanús en la primera de 2022, que terminó con el temprano adiós en la Copa Sudamericana y apenas cinco partidos más en Elche de España en el final del año pasado, con un mal promedio de 0.40 puntos por partido con dos empates y tres derrotas.

Jorge Almirón, ahora, tendrá la posibilidad de ratificar su buena etapa en Lanús, en uno de los clubes más grandes de la Argentina.