Boca le ganó 2 a 1 a Newell’s y afianza su lugar en las copas internacionales de 2024

Con un campeón definido, los partidos que quedan ponen en juego otros intereses para algunos equipos, tal es el caso de Boca y Newell’s, que se enfrentaron este lunes por la anteúltima fecha del campeonato, con el objetivo de acomodarse en la zona clasificatoria de las copas internacionales.

En los primeros minutos fue un duelo muy disputado en la mitad de la cancha. En tanto, ninguno de los dos había podido generar situaciones concretas de peligro.

Pero pasaron solo 21′ para que Boca lograra mostrar mayor claridad de la mano del excelente juvenil Valentín Barco. El mediocampista desbordó y remató al arco cuando todos esperaban un centro. Lucas Hoyos, el arquero de Newell’s, estaba mal ubicado, no pudo retener el impacto y terminó ayudando al “Colo”.

En tanto, el arquero Javier García salvó a Boca en la última del primer tiempo, cuando Cristian Ferreira le pegó desde afuera del área, en la que fue la única chance más clara de los rosarinos.

En el segundo tiempo, los de Jorge Almirón no le dieron ni tiempo de acomodarse a la visita. No bien sacaron del medio, Cristian Medina marcó el segundo gol con un cabezazo, tras un centro perfecto de Valentín Barco.

Cuando el partido llegaba a su fin, con un control total de Boca, Newell’s logró descontar gracias al tanto de Jorge Recalde.El delantero leproso le pegó desde afuera del área y marcó cuando faltaban dos minutos.

Una noche fructífera para el Xeneize, que venía de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina contra Barracas Central. De esta manera, se consolida en los puestos de clasificación a las copas internacionales para el 2024. Además, ya en el ocaso del torneo local, suma cinco partidos sin derrotas.