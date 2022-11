Banderazo en Qatar y reclamo de los argentinos a los locales: “Ocupan nuestros asientos y no cantan”

El mercado de Souq Waqif, en Qatar, fue el escenario en el que miles de argentinos se reunieron para apoyar a la Selección de cara al partido de este sábado frente a México. En ese marco, se quejaron con los locales y con los turistas que “ocupan los asientos y no alientan”.

Con total euforia y alegría, típicos de la esperanza renovada, los argentinos que viajaron al Mundial de Qatar realizaron un banderazo masico este viernes que sorprendió a turistas e hinchas de otros países.

Banderazo argentina en Qatar Foto: TN

La cita estaba prevista para las 19.30 pero se adelantó casi dos horas, luego de que el primer grupo de argentinos en arribar al mercado de Souq Waqif protagonizara un divertido cruce de canciones con algunos saudíes que estaban en la zona.

Cuando aparecieron los bombos, las banderas, las trompetas y los redoblantes, el aliento se multiplicó a la par de la inmensa cantidad de argentinos y argentinas que gritaron por Diego Maradona, Lionel Messi y en contra de los mexicanos.

“Tomala vos, damela a mí, hoy no te salva, ni el Chapulín”, entonaron de frente a los mexicanos. Pasaron unos minutos de cantos cuando la seguridad del lugar le pidió a los argentinos que se ubicaran en otro sector para no generar un caos en la calle central.

Por qué se enojaron con los hinchas locales

La cantidad de gente sorprendió visiblemente. Tanto, que muchos de los presentes -no hinchas argentinos- se treparon en los umbrales y las columnas. La actitud enojó a los de celeste y blanco. “¡Vengan ustedes para acá!. Después van a la cancha, ocupan nuestros asientos y no cantan”, gritó un joven.

Hinchas argentinos en Qatar. Foto: TN

Sucede que en el partido de Argentina y Arabia Saudita se terminó distinguiendo un ambiente más bullicioso por parte de los asiáticos. “Ahora ya dijimos que nos vamos a poner todos atrás del arco, aunque no sean nuestras ubicaciones. Que ellos se vayan a los costados si no van a cantar o no saben las canciones”, expresó otro hincha.

Y continuó: “No les decimos que no vengan, solo que se corran y nos dejen a nosotros acá. Que ellos observen desde el costado”. Otro hincha lo siguió y un grupo decidió bloquear directamente con el cuerpo el paso de los simpatizantes locales.

Banderazo argentino en Qatar Foto: TN

Una de las cuentas de Instagram que reúne a los argentinos que se encuentran en Qatar, se estableció que este sábado los hinchas se reunirán detrás de los arcos, en dos grupos por bandejas (cuatro en total), solo se ubicarán hinchas argentinos y que estarán parados durante todo el partido.

En ese espacio, se pidió: “Vayamos detrás y juntémonos todos parados. Donde entra uno entran dos. O tres incluso. Seamos solidarios entre nosotros y banquemos la parada más que nunca”.