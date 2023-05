Aniversario Millonario: River cumple 122 años y subieron un emotivo video en sus redes sociales

River está de festejo: este jueves, como todos los 25 de mayo, cumple un año más de vida. Son 122 años de aquel 25 de mayo de 1901 donde un grupo de pibes decidieron unir a Las Rosales y Santa Rosa para fundar el Club Atlético River Plate a este presente con millones de hinchas a lo largo y ancho del país y en el mundo y una rica historia llena de ídolos, triunfos y títulos inolvidables. El club subió un emotivo video a sus redes sociales.

“Grande por su gloria, grande por sus ídolos y grande por su gente. #River122″. Con esas palabras, River, en sus distintas redes sociales, celebró su aniversario número 122 junto a su gente, rememorando algunos de sus goles más épicos y emblemáticos, su historia llena de títulos y hazañas, las distintas figuras que pasaron por la institución y el crecimiento institucional a lo largo de los años.

Durante el video, distintas glorias del club remarcaron la grandeza del Millonario, el sentido de pertenencia y lo que significa vestir el “Manto Sagrado”. La primera voz en escucharse fue la de Adolfo Pedernera, hablando de una de los equipos más importantes del fútbol argentino. “La máquina fue el equipo, porque a nosotros nos respaldaban los defensores que formaban parte, porque el fútbol se iba entendiendo que es un juego de conjunto”.

“Yo te voy a nombrar una delantera: Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau. Ese es el ideal. Uno que la jugaba bien, el otro que corría, otro la despachaba, el otro comandaba la escuadra y el otro que la metía”, rememoró Alfredo Di Stéfano.

En varios fragmentos aparece Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos, dejando una huella imborrable entre los simpatizantes por su paso como futbolista y entrenador: “River es una parte... diría de mi vida, especialmente de mi vida deportiva”.

“Labruna nos decía que teníamos que quedarnos a vivir en el club. Nos transmitía la pasión, el amor que él sentía por el club”, rememoró Ubaldo Pato Fillol.

Amadeo Carrizo, una de las caras que aparece en el telón más famosa del club, elogió a los fervientes simpatizantes del conjunto de Núñez: “Esta hinchada fabulosa que viene domingo tras domingo siempre me alabaron con sus aplausos y eso es imborrable para que yo los recuerde siempre con cariño”.

En una línea similar se expresó Ariel Ortega: “Que los hinchas te abracen, te besen, te idolatren,.. creo que eso no tiene precio. Eso no se compra, no se paga. Esas cosas, creo que se dan solas, son únicas”.