Nicolás De la Cruz, una de las piezas clave en el River de Gallardo, finaliza su contrato a fin de año y todavía no renovó. Ante este escenario, hay un equipo que ya se movió para ficharlo: Palmeiras. El gigante de Brasil se comunicó con Paco Casal, representante del uruguayo, para seducirlo con la idea de vestir la camiseta del “Verdao” a partir del próximo año.

De La Cruz aún no renovó contrato con River Foto: Bolavip

El jugador de 25 años se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo con River. Su intención es clara: dejarle plata al “Millonario” y no irse con el paso en su poder. En caso de darse ese escenario no deseado por ninguna de las dos partes, De la Cruz apuntaría a Europa y no a Brasil.

¿Qué dicen los dirigentes de River?

Fue un año movido con las renovaciones para la institución de Nuñez, con los casos de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, quienes no acordaron y se fueron con el pase en su poder. El delantero de la cantera millonaria se fue a Estudiantes, donde ya sumó minutos. Por su parte, el lateral izquierdo aún continúa entrenándose sin equipo.

Angileri sigue siendo jugador libre

Matías Patanian, vicepresidente de River, diferenció el caso del uruguayo con respecto a los de Angileri y Rollheiser: “La situación con De la Cruz es diferente a las otras dos, porque tenemos contacto permanente con él y su representante. Viajamos con Brito y Francescoli a hablar con sus agentes, nuestro contacto es fluido y amigable”.

Las estadísticas de De la Cruz en River

El mediocampista millonario llegó a Nuñez en agosto de 2017. A casi 5 años de ese momento lleva 157 partidos disputados, 26 goles y ya levantó ocho títulos con la camiseta millonaria. Es uno de los jugadores que más tiempo llevan en el plantel.