Este lunes, River Plate realizó una oferta por el futbolista oriundo de San Luis, Pablo César Solari. Nacido en la localidad de Arizona, de familia futbolera y un padre fanático del “Millo” que terminó por ponerle su nombre en honor al “Payasito” Aimar, el delantero se destaca por su atrevimiento y velocidad.

Pablo es ídolo es Messi, como toda persona de bien, y admira a Neymar. Es bastante tímido, de respuestas cortas en las conferencias de prensa. Casi no habla en la cancha y es de conceder pocas notas: una característica que se podría atribuir a las y los puntanos en general.

Su perfil como jugador

Solari llegó a Colo Colo, un grande de Chile, sin experiencia en Primera División. Había sido cedido por Talleres de Córdoba en 2019 y enseguida entró en sintonía en el elenco trasandino.

En la “T” había tenido de técnico al “Cacique” Medina, quien lo había probado de lateral derecho. Pero su naturaleza es más ofensiva, aunque casi siempre por la banda.

Colo-Colo de Chile adquirió el 80 por ciento del pase de Pablo Solari a Talleres. Foto: Colo-Colo

Pablo, con 21 años, jamás tuvo conflictos con sus compañeros. En Colo Colo ya acumula 12 goles y 7 asistencias en 64 partidos oficiales.

Un dato curioso: durante la Copa Libertadores 2022, una estadística lo ubicó como el jugador con más gambetas realizadas durante la fase de grupos.

El mismo Solari se define de esta manera: “Soy bastante encarador, no me importa quién esté adelante, mi juego fue siempre así de chiquitito. Al principio me retaban los futbolistas con más experiencia, porque me decían que no tenía que ser así en los primeros partidos en Colo Colo. Pero yo hacía así en Talleres”.

Pablo Solari, cada vez más querido en Chile (Prensa Colo-Colo)

Pablo César Solari fue el héroe de Colo Colo en la lucha por el descenso

A principio de 2021, Colo Colo se vio obligado a jugar la promoción para no descender. Fue Pablo quien metió el gol del triunfo que salvó al “Cacique” de lo que hubiera sido el primer descenso de su historia.

“Desde entonces los hinchas chilenos lo ven como el salvador y lo bancan en todo”, había expresado un periodista Maxi Videla a Olé.

Uno de sus mejores amigos es Gabriel “Chupete” Suazo, el capitán del equipo. “Nos llevamos muy bien, nos contamos la mayoría de las cosas que nos pasan”, contó Solari en una entrevista.

Videos: cómo juega Pablo César Solari

El extremo está a punto de ser adquirido por River Plate, que pagaría alrededor de 5 millones de dólares por el 60% de su pase.