Al Nassr presentó a Cristiano Ronaldo: “Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto”

Cristiano Ronaldo desembarcó en Al Nassr en medio de un espectáculo musical y un show de luces. En el Mrsool Park, las tribunas estaban repletas de fanáticos saudíes que corearon el nombre del crack entre banderas y bufandas con su apellido y su histórico 7. La transmisión oficial captó desde un drone la llegada de la estrella lusa en un lujoso automóvil blanco.

Su primera parada fue en la sala de conferencias, donde dio sus primeras declaraciones. A su lado estaba el técnico francés Rudi García. “Estoy muy orgulloso de estar aquí. Muy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi carrera. Esto supone un nuevo reto. Mi familia siempre me ha apoyado, sobre todo mis hijos”, fue el mensaje inicial de CR7.

Y continuó: “Es una gran oportunidad no solo para el fútbol sino para cambiar la mentalidad de mi generación. Quiero dar una nueva perspectiva sobre este país y sobre este fútbol. Sé lo que quiero, con mi experiencia podré aportar mucho a este club”. Asimismo, señaló que “muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal” intentaron ficharlo. “Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr”, señaló.

Cristiano Ronaldo junto a Rudi García y el príncipe Faisal Bin Turki. Foto: Twitter

En lo deportivo, el delantero aseguró que está dispuesto a jugar este jueves ante el Al-Ta’ee por el torneo local: “He visto muchos partidos de esta liga y aunque la gente no lo sepa es muy competitiva. Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo”, dijo en relación a los comentarios que hablan de un descenso en la carrera por este fichaje.

“Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, mencionó acerca de la histórica cifra de 200 millones de euros por temporada que percibirá.

Cristiano Ronaldo tiene un contrato millonario. Foto: Twitter

Tanto el presidente del club, el príncipe Faisal Bin Turki, como su nuevo entrenador le dieron la bienvenida y expresaron su alegría tras la llegada. “Estoy muy feliz de tenerlo. Mi objetivo con Cristiano es hacerlo feliz y que disfrute del juego del Al Nassr”, subrayó García.

Un multitud le dio la bienvenida a Cristiano Ronaldo

Tras algunas fotos, el jugador se dirigió al escenario emplazado en el estadio, donde observaban y vitoreaban cerca de 25 mil personas. Luces y bengalas pusieron un marco único para la bienvenida del crack. En tanto, vía streaming, más de 250 mil personas fueron testigos cuando CR7 salió a la cancha.

“Es un placer estar aquí. Ayer ya sentí la bienvenida cuando llegué al país. Voy a darlo todo por vosotros. Espero hacer a la gente feliz, disfrutar y ayudar al país a mejorar no solo con el fútbol en la sección masculina, sino la femenina del Al Nassr también”, agregó.

Después, se acercó a los costados de la cancha para lanzar pelotas hacía los hinchas. Una nena que observaba desde la baranda de la tribuna tuvo un premio extra: Ronaldo firmó una pelota y se la regaló en mano.

Su esposa Georgina Rodríguez ingresó junto a los cuatro hijos del jugador (Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo y Alana Martina) provocándo su sonrisa. Enseguida se retiraron todos juntos, dándole un cierre a lo que sin dudas es todo un suceso para el fúbol mundial.

Cómo fue la emoción del periodista español por la presentación de Ronaldo

Mientras la fiesta de bienvenida tenía lugar en Arabia Saudita, en España, el periodista Edu Aguirre, que trabaja en el programa El Chiringuito, no puso contener las lágrimas. Se trata de un fiel seguidor y defensor de Cristiano Ronaldo con quien, de hecho, tiene muy buena relación.

“Lágrimas de amistad. Edu Aguirre no puede contener su emoción con la presentación de Cristiano Ronaldo”, publicó la cuenta oficial del programa. “Esta es la cara que pones cuando un amigo hace historia”, se leyó entre los comentarios.