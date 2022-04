Susana Duett fue víctima de una violento robo que la hizo perder una de sus extremidades. Para mejorar su calidad de vida, necesita ayuda para poder costear la prótesis que le hace falta.

En 2018, Susana sufrió un robo en una parada de colectivos ubicada sobre Av. Maipú y Madariaga. El ladrón forcejeó con ella y la arrojó contra un camión que pasaba por la calle. Debido al impacto, la mujer tuvo que ser internada durante varios días en el Hospital Escuela y finalmente, le tuvieron que amputarle una de sus piernas.

En diálogo con “Radio Sudamericana”, Susana contó: “Me costó un montón aceptarme hasta que un día mi hija de 12 años me dice “mami levantate y vamos al comedor”, eso fue el clic y me levanté porque me necesita al igual que mis otros hijos, son mi sostén y por eso empecé a hacer esta campaña porque quiero ser independiente”.

Asimismo, la mujer contó que está recaudando dinero para la prótesis que necesita, la misma cuesta más de un millón de pesos. Susana vende comida para juntar el monto y mejorar su calidad de vida.

El domingo venderá, junto a su familia, empanadas de carne y pollo, en el barrio Iberá calle Igarzabal 3903, esquina Gato y Mancha. Para contactarse con ella y hacer encargos, pueden comunicarse al número 3794026414 o 3795133850.