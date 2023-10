Susto en Corrientes: así quedó el instituto de cardiología tras el incendio que obligó a evacuar pacientes

Por la noche del lunes 16, los vecinos de Corrientes vivieron un fuerte susto cuando notaron el gran incendio que sufría el Instituto de Cardiología de la ciudad. “Todavía no hicimos cuentas, pero no me quiero imaginar el elevado costo de las pérdidas que vamos a tener por los equipos afectados”, expresó Julio Vallejos, el director del hospital. Afortunadamente, no hubo heridos.

El suceso fue de gran impacto para todos aunque, por suerte, no terminó en una tragedia más grande ni se llevó puesta ninguna vida. “El fuego fue muy rápidamente controlado por Bomberos pero el humo fue el que más tardo en disiparse para volver a los enfermos a sus habitaciones. Mientras tanto se atendieron a todos por todo el personal que estaba en la guardia”, afirmó.

El incendio en Corrientes Foto: Radio Dos

Afortunadamente, los bomberos llegaron rápidamente para poder controlar la situación y los pacientes fueron evacuados por la calle Bolívar, pero no serán trasladados. El personal de instituto tampoco sufrió daños físicos. Vallejos resaltó: “El accionar espectacular de los bomberos fue muy importante para que se limitara a esa sala”.

El incendio en el instituto de cardiología en Corrientes. Foto: Radio Dos

Los detalles del incendio en el instituto de cardiología de Corrientes

“Lo que sucedió que es que se inició con un cortocircuito en una sala adjunta al servicio del Hemodinamia donde está una parte de los equipos que sostiene la seguridad cuando hay cortes de energía. A partir de allí, entró en combustión el material de esa sala, fue el motivo por el cual fundamentalmente hubo gran cantidad de humo y se tuvo que evacuar a los pacientes del segundo y primer piso de acuerdo al protocolo de evacuación del Instituto”, explicó el director.

Los detalles del incendio en Corrientes que asustó a los vecinos. Foto: Radio Dos

Aunque no hubo heridos, sí se sufrieron grandes pérdidas materiales, el director del instituto informó que el sector más importante donde se encuentran tableros de alta potencia, de informática, y de baterías que son el sostén del área de Hemodinamia fue donde estuvo el foco de incendio. “Toda esa habitación fue totalmente quemada y probablemente el accionar de los bomberos hizo que por ahora estemos sin posibilidad de tener sistema”, indicó.