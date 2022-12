Se recibió y el festejo con su madre en Curuzú Cuatiá se volvió viral: “No iba a faltar la vuelta en la nave”

Una joven correntina terminó sus estudios y para festejarlo salió con su mamá en bicicleta por las calles de Curuzú Cuatiá. Milagros compartió en sus redes sociales un video de la celebración y rápidamente se viralizó. “No iba a faltar la vuelta en la nave de mi mamá”, escribió.

Se trata de Milagros María Luz Giménez, que el pasado 23 de diciembre se recibió de Técnica en Administración de Empresas con Orientación comercial y de Servicios en la Universidad Nacional del Nordeste.

Se recibió y recorrió las calles de Curuzú Cuatiá en bicicleta y acompañada por su madre

Como es tradición, Milagros posó con carteles y gorro, luego de ser ensuciada en el festejo que marca el final de una etapa; y coronó su momento dando vueltas por las calles de su ciudad en bicicleta junto a su madre: “Siempre dije que cuando me reciba no iba a faltar la vuelta en la nave de mi mamá jaja y así pasó”, aseguró la joven, según detalla Radio FM Total Curuzú.

Se recibió y salió a festejar por las calles de Curuzú Cuatiá en bicicleta, con su mamá. Foto: Twitter

Al mismo tiempo, la joven en sus redes contó el esfuerzo que hizo su mamá y la felicidad que sintió al verla recibida: “Mi mamá sufre mucho de dolor de espalda, pero ayer para darme la vuelta en su bici no sintió nada, cómo no voy a amar tanto a esta mujer ❤️”, fueron sus palabras y los corazones rojos no tardaron en llegar.

En otro tuit, contó que es lo que más feliz la hizo a ella el día de su recibida: “Esas lágrimas de felicidad y esas caritas de sintiéndose tan orgullosos fue lo mejor que pude presenciar ante mis viejos, lo que siempre voy a guardar en mis recuerdos ❤️”, escribió y cerró: “El gracias más grande se los debo a ellos por ser mis compañeros constantes en todo este recorrido!”.