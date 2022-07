Una fuerte reacción de una maestra generó polémica en Corrientes. La docente de la Escuela 207 del barrio San Ramón de Goya, trató a sus alumnos como “muertos de hambre” por romper un plantero. La misma se encargó de comunicar por audio en el grupo de WhatsApp de tutores: “Llegó la comida y salieron corriendo como ‘muertos de hambre’. Rompieron un plantero”. Luego borró el mensaje, pero ya había generado polémica e indignación en los padres.

El barrio San Ramón es donde se encuentra la Escuela 207. Es uno de los sectores donde el impacto de la crisis económica- social afectó rotundamente. Sin embargo, según informa Radio Dos, todos los días los trabajadores de la empresa Shonko llevan la comida a los alumnos. Esta vez llegaron pasadas las 11:15, causando un descontrol en los niños de segundo grado. Tienen entre 6 y 7 años.

Una maestra en Corrientes, trató de "muertos de hambre" a alumnos que rompieron un plantero Foto: Radio Dos.com.ar

Tras la llegada de la comida, los pequeños tuvieron una alborotada salida y rompieron un plantero ubicado en el acceso al salón. Este hecho generó enojo a la docente. Por su parte, en un diálogo con RadioDos.com.ar, Silvina Verón, tutora de uno de los alumnos, dijo: “Pudo ser un exabrupto, pero no lo podemos permitir. Me gustaría que pida perdón a los chicos, y a los padres, porque eso no se hace. Yo estoy en otro salón, tengo una nena que va a la escuela y la maestra no tiene por qué tratarle así a los chicos”.

Además, Silvina afirmó: “Yo creo que están con miedo los papás, porque nadie quiere decir nada, tienen miedo que la maestra les trate mal”, a su vez, agregó: “Es un audio del curso de la señorita que dijo estas cosas, y trascendió porque nos enteramos todos los padres”. Por último expresó: “Ella siempre fue una muy buena maestra, nunca tuvo quejas por parte de nadie, pero yo estoy muy indignada con ella, quiero que pida disculpas”.

¿Qué decía el audio de la docente que trató mal a los alumnos en Corrientes?

Con un tono de enojada, la maestra dijo en un audio de WhatsApp: “Todos los días pasa esto, vienen los de Shonko a avisar que está la comida y salen corriendo como muertos de hambre. Estaba el macetero y se revolcaron, rompieron todo. Así que por favor les pido, conversen con sus hijos porque esto es una falta de respeto”.