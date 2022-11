Habló la profesora correntina que fue internada luego de que sus alumnos le pusieran ansiolíticos en su mate

El colegio secundario Antonio Biale, ubicado en la localidad correntina de Colonia Liebig, continúa siendo foco de noticias. Un grupo de alumnos drogó a su profesora para “salvarse” de un examen, y la mujer terminó internada. A través de sus redes sociales, la docente hizo un duro descargo.

De momento las sospechas caen sobre dos estudiantes, un muchacho y una joven. La adolescente involucrada, de 13 años, habría sido la responsable de colocar tres pastillas trituradas de Diazepam en el termo de la víctima, de donde ella tomaba mates.

Este episodio se desarrolló el 16 de noviembre, en medio de una evaluación de Física dado por la profesora Andrea Soledad Correa. Si bien al principio no demostró tener ningún síntoma, luego de radicar la denuncia se desvaneció.

Frente a esto, la correntina hizo un fuerte descargo desde su cuenta de Facebook: “Dicen que por ser una Profe ‘exigente’ y buscar que mis estudiantes aprendan y tengan un futuro digno, el día martes (16) terminé siendo internada por la actitud de un grupo de alumnos que atentaron contra mí vida sin medir la gravedad de sus actos”.

El duro descargo de Andrea Soledad Correa, la profesora que fue internada. Foto: Captura de pantalla

Sin especificar de qué pastillas se trató, Correa contó que en cuestión de minutos colocaron las sustancias en su termo mientras ella no se encontraba en el aula. Luego de varios días, sin embargo, salió a la luz que se trataron de tres píldoras trituradas de Diazepam.

“Estoy destrozada psicológicamente y marcada por los pinchazos generados en el hospital”, agregó la mujer. Debido a la gravedad de la situación, estuvo inconsciente durante casi 5 horas, y de momento desconoce las secuelas que podría tener. Cabe destacar que la mujer tiene diabetes e hipertensión.

Andrea Soledad Correa, la profesora correntina que habría sido drogada por sus alumnos. Foto: Radio Sudamericana

En este sentido, advirtió: “Solo aviso y pido que mis colegas profesores y maestros se cuiden, tengan cuidado con su mate, con sus botellas de agua, o cualquier otra situación, y es que no estoy hablando de chicos grandes, si no de chicos de no más de 12 y 13 años de edad”.

Además, aclaró que su descargo tiene fundamentos. Hay pruebas de lo ocurrido, según dijo, y la denuncia penal fue radicada ese mismo día. “A esperar que se haga justicia”, sentenció desde sus redes sociales.

Diazepam, el fármaco que habrían puesto los alumnos en el termo de su profesora

Según informó Clarín, el ansiolítico que le habrían colocado en el agua del termo a Andrea es el Diazepam. Se trata de un fármaco que también cuenta con propiedades miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes.

Esta medicación, sin embargo, puede aumentar el riesgo de problemas de respiración graves o que pongan en peligro la vida, sedación o coma si se usa junto con determinados medicamentos. Por este motivo, sólo debe ser consumido bajo control médico.

Andrea Soledad Correa radicó la denuncia penal correspondiente. Foto: Facebook Andrea Correa

En tanto, puede ser un medicamento adictivo, que se debe consumir en pequeñas dosis y no cortar su ingesta de forma repentina, según advierten desde el portal de MedlinePlus.