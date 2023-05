Gustavo Valdés habló sobre su continuidad como gobernador de Corrientes y sus expectativas a futuro

Mientras transcurre este año electoral, Gustavo Valdés, mandatario de Corrientes, habló sobre sus expectativas para lo que le queda de su mandato. Si bien el mismo no se renueva este año, sí lo hará en 2025, y entre medio espera mayor unidad por parte de la oposición nacional.

Durante la entrega de viviendas del InViCo en el barrio Dr. Montaña, le consultaron sobre sus aspiraciones para las votaciones nacionales, y señaló: “Me voy a quedar en Corrientes a cumplir el mandato que me dio la gente. No hay que utilizar los cargos como trampolines”.

En este sentido, anticipó que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, viajará a la provincia correntina para ver los avances del cannabis medicinal, proyecto sobre el cual firmaron un convenio allí. Por su parte, habló sobre la presunta llegada de Patricia Bullrich.

Gustavo Valdés dio un discurso sobre el año electoral en medio de la entrega de viviendas del InViCo. Foto: Captura de pantalla

“Ojala que también venga Patricia Bullrich, todos juntos necesitamos empezar a diseñar la Argentina que viene”, indicó Valdés. En este sentido, expresó su deseo de que Juntos por el Cambio brinde una propuesta unificada para las PASO, que se desarrollarán el 13 de agosto.

En su deseo por que la oposición lleve una fórmula única, el radical comentó: “Tenemos que poner a los dos mejores candidatos en una sola formula”. Pero luego, agregó: “En algunos distritos se está llegando a un acuerdo importante, es importante lo que viene, lo que hay que hacer; eso es más importante que los candidatos”.

Si bien el 11 de junio habrán elecciones para elegir autoridades provinciales en Corrientes, no renovarán los cargos de Gobernador ni Vicegobernador durante esta oportunidad, ya que fueron electos en 2021. Esto mismo sucede en Santiago del Estero.

Ese domingo, los correntinos tendrán que ir a votar para renovar 15 de las 30 bancas en la Cámara de Diputados, y 5 de los 15 lugares en el Senado. También se cambiarán parcialmente los concejales de los 75 municipios.

Gustavo Valdés demandó a Nación ante la Corte Suprema por una millonaria deuda

En medio de las tensiones entre la Corte Suprema y el kirchnerismo, el gobernador Valdés llevó al máximo tribunal dos demandas contra el gobierno de Alberto Fernández. Las mismas reclaman unas deudas por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

Se tratan de deudas previsionales y de regalías adeudadas, y que involucran un monto del orden de los $25.000.000.000 (25 mil millones de pesos). Según informó Diario El Comercial, las mismas fueron elevadas el pasado jueves 17.