Está embarazada, quiso pagar su cesárea y se equivocó al transferir, pero el gesto de un correntino la sorprendió

Paula es una joven de 24 años que vive en Catamarca, con el futuro padre de su hijo. Con mucho esfuerzo, juntaron $55.000 para pagar la cesárea, pero un accidente en el banco le jugó una mala pasada. Cuando notó el grave error, se desesperó al creer que no recuperaría su dinero, sin embargo, sucedió algo extraordinario.

La joven necesitaba pagar esa gran suma porque tenía pendiente el pago de la última cuota de la cesárea, para el parto de su hijo, Isaías, que será a fines de junio.

Un error en el banco que podría haber terminado muy mal

Paula Meneza fue al banco para depositar el dinero en la cuenta de su esposo, pero la cajera introdujo un número incorrecto. Más tarde, se dio cuenta de que la plata había sido transferida a otra persona, un hombre de Corrientes. Cuando notó la desafortunada situación, volvió al banco, pero le dijeron que no podían hacerse cargo de su error. “La cajera aseguró que el error fue mío por no darle el documento correcto, pero ella en ningún momento me confirmó el nombre del titular”, aseguró a Infobae

El desesperado pedido de ayuda de una mujer embarazada que transfirió por error. Foto: Radio Sudamericana

La mujer se desesperó y decidió publicar en un grupo de vecinos de Corrientes, un grito de auxilio: “El día 15 por error en un número del Rapipago se realizó un depósito al señor Maciel Héctor Orlando en Naranja X, el dinero era para cancelar mi cesárea, que con mucho sacrificio había juntado, les pido su ayuda para dar con él y apelar a su buena voluntad. Estoy desesperada, ayuda”, escribió Meneza.

Afortunadamente, el posteo se viralizó y llegó a otra mujer embarazada de Corrientes, que se sensibilizó con la situación y la ayudó a dar con el correntino. El hombre explicó que no se había dado cuenta de la transferencia porque tiene muchos movimientos en la cuenta, pero, sin dudarlo, regresó la suma a la mujer, quien se puso muy feliz por el buen gesto y colaboración de los vecinos de Corrientes.