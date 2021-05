Conmoción en Corrientes por la muerte de una mujer de 30 años y su bebé de dos meses, la primera hipótesis que se maneja en la investigación es que la mujer se descompensó y murió en su casa de barrio Concepción. La menor se habría broncoaspirado luego de ser amamantada y estaba a su lado.

//Mirá también: Murió el exvicegobernador de Corrientes, Eduardo Galantini

Gabriel, esposo de la mujer fallecida, comentó que se enteró de lo que estaba ocurriendo en su casa por su hijo de 3 años ya que el había salido a trabajar como lo hace a diario. El lunes, el hombre se fue de la casa pero alertado por el llamado de su suegra ya que no podía comunicarse con su hija, Gabriel insistió llamando por teléfono hasta que el pequeño le dijo que su mamá no se despertaba.

“Es muy fuerte venir y encontrar el panorama que encontré, es horrible”, señaló el hombre en diálogo con Radio Sudamericana, y detalló que si bien su esposa no presentaba malestar físico, este martes iba a realizarse un chequeo ya que tenía “un zumbido en le oído” y no estaba bien anímicamente ya que “falleció su hermana y su tía”.

El matrimonio tenía tres hijos, una joven de 11 años que estaba en la casa de su abuela, el pequeño de tres y el bebé de dos meses que murió junto a su madre. “Me llamaron para avisarme que no atendía ni el celular ni el teléfono fijo entonces la llamé hasta que me atendió el nene de tres años y me dijo que la mamá estaba durmiendo, entonces me di cuenta de que algo raro estaba pasando”, sostuvo Gabriel.

//Mirá también: Hallaron muerto a un trabajador del Poder Judicial de Corrientes

“Mi señora estaba muerta en la cama, con el bebé, al que sin querer lo había asfixiado”, detalló el hombre, y la Policía llegó al lugar a las 14.30 horas y no encontraron signos de violencia en las víctimas, ni en la vivienda. Al mismo tiempo, descartaron que la mujer haya tenido coronavirus, por lo que este martes se le realizará una autopsia para saber que fue lo que provocó la muerte de madre e hijo.