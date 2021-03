Una tierna postal se vio en la Peatonal Junín de Corrientes cuando una joven hizo que su pareja se tapara los ojos con el barbijo para ella poder arrodillarse y mostrarle una caja con anillos para pedirle que se case con ella. La secuencia fue grabada y compartida en las redes sociales a tal punto que se volvió viral.

“¿Cómo no arrodillarme y pedirte que nunca me sueltes la mano? No existen hombres como vos. Te amo tanto amor mí”, escribió Melissa Pablo en su cuenta de Facebook junto con el video de la propuesta de matrimonio a su novio Míchel. Al hombre se lo ve sorprendido y emocionado por este pedido, que terminó claro en un rotundo ¡Sí!

Luego de la propuesta se agacha para besarla y los comensales que estaban en la esquina de Junín y San Lorenzo comenzaron a aplaudirlos. Los abrazos y besos se hicieron eternos, y como sello del amor que esta pareja se tiene se colocaron los anillos y festejaron con sus amigos. “Estamos en pareja hace 1 año y 5 meses”, contó Melissa a Diario Chaco, para su sorpresa la propuesta se volvió viral y ella asegura que nunca pensó que algo así iba a pasar pero confirma que Míchel “salió del cuento de hadas”.

“Como explicar la explosión de mi alma con tan admirable gesto de amor. Comprometidos... como el primer día”, escribió el novio en su Facebook junto con varias imágenes que captaron la magia del momento. “Soy privilegiado de tenerte y de ser depositario de tanto amor que me brindas, y encina de todo.. llevas adelante un plan maestro para darme la sorpresa mas grande”, señaló y claro que todo concluye con un “te amo” gigante.