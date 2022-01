Erika y Cristián, tras 11 años de noviazgo, decidieron casarse y eligieron como su acompañante a Mía, su perrita raza “calle”. Las imágenes se dieron a conocer cuando su fotógrafo las publicó en su cuenta de Instagram y generó mucha ternura entre los usuarios.

Mía ahora no es solo su fiel mascota, sino testigo de todo el proceso que vivió la pareja correntina hasta llegar al altar. Incluso diseñaron un vestido blanco para la pequeña: “Lo primero que dije fue que mi perrita necesitaba un vestido, es mi compañera desde que la abandonaron en 2017″, explicó Erika Paola Sosa en diálogo con VíaPaís.

Mía, la perrita de Erica y Cristián, fue la dama de honor en su boda. Foto: @verbo.productora

Ese año, tras una inundación que sufrió la ciudad salteña San Luis del Palmar, sus antiguos dueños la abandonaron. La mujer explicó que siempre iba a comer a su casa porque el padre la atendía. En ese entonces, Sosa trabajaba en otro pueblo, pero decidió instalarse allí y adoptarla. Desde ese momento son inseparables.

“Yo quería que ella esté en nuestro casamiento y Cristian siempre me acompaña en todo, así que encargué su vestido con la chica que la baña y corta el pelito. Llevaba la misma tela que el mío”, aseguró la recién casada. Luego agregó: “Ella nunca se me separa, con lo cual era imposible que no esté en el festejo”.

El fotógrafo que contrataron para la boda estuvo encargado de retratar cada momento de esa noche tan única y especial que vivieron este fin de semana en la ciudad de San Luis del Palmar. Marido y mujer posaron con Mía y dejaron ver su felicidad.

Erika y Cristian se conocieron en la fiesta de un amigo de él, quien a su vez estaba en pareja con una amiga de ella. Estuvieron juntos por 11 años y concretaron su amor en la noche del domingo 30 de enero de la mano de su fiel compañera.

La dama de honor más tierna: la perrita Mía. Foto: @verbo.productora

Originalmente no era la idea que fuera la dama de honor, pero Mía se prestó a ello y no se despegó de los recién casados en todo el festejo, ni siquiera al día siguiente cuando hicieron un pequeño encuentro familiar. Las imágenes llegaron a Instagram y rápidamente causaron ternura. La “dama de honor de cuatro patas” no pudo salir desapercibida y se viralizó.

“Mía entró luciendo su vestido junto a los novios y no los dejó en ningún momento, pudimos ver su amor incondicional y su alegría por ser parte de esta hermosa familia”, así detalló el fotógrafo en sus redes sociales.

Erica adoptó a Mía en 2017 y desde entonces son inseparables. Foto: @verbo.productora

“Mía es el amor más lindo en nuestras vidas, me imagino sin ella y ya lloro”, indicó Erika. Además, comentó que es su primer perrita y jamás pensó que podría llegar a querer tanto a un perro. “Algunos me dicen que estoy loca, pero ahora en casa todos la aman”, finalizó.