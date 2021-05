Salieron a la luz audios que involucran a la diputada nacional por Corrientes, Estela Regidor, en un escándalo: les sacaba el 50% del sueldo a sus empleados asesores. La funcionaria acusa en los audios a otros funcionarios de hacer lo mismo y asegura que ella usa ese dinero para “contratar frente en negro” y así los ayuda económicamente.

Estela Regidor ocupa una banca por Corrientes desde 2017, y el escándalo salió a la luz ahora ya que una de sus víctimas la grabó y difundió las audios en los que detalla y justifica esta maniobra. La funcionaria remarca que a quienes no estén de acuerdo con esta “modalidad” se les rescindiría el contrato: “El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno”.

Regidor remarca que estos movimientos son solo en efectivo, “nada de transferencias”. En el audio la Diputada de la UCR detalla como realizan el movimiento, menciona sobres, cajeros. “Vos me decís en mano cuanto tenes que cobrar. Si en mano dice 80, bueno entonces 40 te quedan y 40 pones en mi ahorro [..] A todos les haces eso en los recibos”, se la escucha decir a un hombre que sería parte de este delito.

Los audios son de febrero, y la funcionaria le dice al hombre que él se encarga de realizar esto con todo el equipo. “No se hacen transferencias, que nadie haga transferencias de nada. Con sobre cerrado cada uno, vos contas y listo”, remarca Regidor y aclara que ella no cobró aguinaldo.

“Yo también he dejado de ahorrar, yo se que otros diputados los tipos se la quedan, no hacen las donaciones como yo. No contratan en negro como yo tengo gente a la que le doy la ayuda económica en negro”, enfatiza la Diputada correntina y agrega: “Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro”.