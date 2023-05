Corrientes: murió después de hacerse una cirugía estética y su familia denunció al médico por mala praxis

El jueves pasado, Elisa Acosta, una mujer de Corrientes, falleció después de haberse realizado una cirugía estética. Ahora, la familia apuntó contra el médico cirujano por mala praxis y pide justicia por la muerte de la mujer.

Paula Zerga, la cuñada de Acosta, habló con Radio Sudamericana para difundir el caso. Según la palabra de la correntina, el miércoles pasado, Elisa se hizo una cirugía estética en el abdomen en un centro de la capital.

“Ella ya salió de la operación mareada y con la presión muy baja. El jueves a la madrugada la llevaron al hospital, le hicieron una placa y vieron que le entraba solo el 75 por ciento de oxígeno”, contó la mujer.

Elisa Acosta, la mujer de Corrientes que falleció después de una cirugía estética. Foto: LT7

Ese mismo jueves, Elisa falleció y los médicos que la atendieron en el Hospital Vidal de Corrientes dijeron que “el cirujano le perforó los pulmones y empezó a entrarle sangre, por eso le faltaba el oxígeno, después ya no escuchaba y así fue siendo cada vez peor”.

“El cirujano no hizo nada, se lavó las manos. Cuando lo llamaron en el Hospital Vidal, él fue pero no se hizo cargo de lo que hizo”, detalló la cuñada de la víctima. “Queremos que la gente sepa y no se vaya ahí, porque va a pasar con otra familia. Queremos que esto se haga viral y que se haga justicia”, agregó.

La familia de la correntina hizo una manifestación en la puerta de la clínica para pedir justicia

Los familiares y amigos de Elisa se juntaron en la puerta de la estética en la que fue operada la mujer y catalogaron como “la clínica del horror”. Además, pidieron la detención inmediata del profesional que se encarga del centro.

El abogado Hemindo González dijo que detectaron y denunciaron las prácticas irregulares de la clínica. “No cuenta con quirófano, no cuenta con personal necesario para hacer este tipo de cirugías. Lo hacían irregular e ilícitamente en una camilla donde solo intervenía él y una secretaria que no sabemos que instrucción y capacitación tenía”, expresó.

“Queremos la detención de este médico porque estando en libertad puede entorpecer la investigación e incluso hay riesgo de fuga”, concluyó el letrado.