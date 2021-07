El principal centro de testeo Covid-19 de la capital correntina tuvo problemas con la distribución de reactivos para hacer testeos. Ocurrió en la madrugada de este domingo, el puesto sanitario funciona las 24 horas, ubicado a un costado del acceso al puente interprovincial que comunica Corrientes con Chaco sobre el Río Paraná.

“Estuve a las 12 de la noche y me dijeron que regrese a las 3.30 y cuando fui a esa hora, me volvieron a decir que regrese para las 7.30. No tenían para insumos los hisopados”, contó una mujer. Para las 08:30 del domingo un joven arribó lugar y se dirigió a una camioneta estacionada al lado del puesto sanitario de donde extrajo unas cajas y ahí, el personal sanitario retomó las tareas. La gente enojada por la espera observó toda la situación en las primeras horas de la mañana este domingo.

El puesto sanitario es uno de los que más hisopados diarios hace por día, alrededor de 1.000 y 1.500.

Parte del día

Para este domingo 25 de julio las autoridades sanitarias informaron 517 casos positivos sobre un total de 4.897 testeos. En el Hospital de campaña hay 250 personas internadas y 67 están en la unidad de terapia intensiva.