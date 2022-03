El próximo 2 de abril se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, un hecho que marcó para siempre a la sociedad argentina, donde muchas familias se quedaron sin un padre, un hermano, un esposo, un amigo o un hijo. Las heridas permanecen pero a veces tienen un poco de alivio, una caricia, una ayuda para sanar.

En Corrientes la madre de un héroe de Malvinas recibió en su casa al ex oficial británico encargado de darle sepultura con honores religiosos y militares, cuando finalizó la guerra.

Elma Pelozo, la madre del ex combatiente Gabino Ruiz Díaz, recibió en su casa a Geoffrey Cardozo, el ex oficial británico que estuvo a cargo de buscar a su hijo caído en la lucha e inhumarlo en el Cementerio de Darwin, que él mismo ayudó a crear. Cardozo, junto al ex combatiente argentino Julio Aro, quien se sumó a la visita, fueron candidatos al Nobel de la Paz por su trabajo para ubicar e identificar los restos de los soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin en las Islas Malvinas tras la guerra.

Elma y Geoffrey lograron conocerse 40 años después de la guerra e intercambiar historias y anécdotas. Foto: Instagram

Luego de un largo viaje nocturno que debió mantenerse en secreto, Cardozo llegó a la localidad correntina de Colonia Pando, con Aro y del realizador audiovisual Miguel Monforte, presidente y secretario de la Fundación No me olvides, respectivamente.

Esta institución, conformada por madres de caídos en la Guerra de Malvinas, veteranos de guerra y civiles que adhieren a la causa “Malvinas”, tiene como principal objetivo promover, fortalecer, resguardar y favorecer la mejora en la calidad de vida de las personas que sufren de estrés post-traumático y/o trastornos físicos o psíquicos como consecuencia de la lucha. Además trabaja con padres de héroes que murieron en la lucha o como consecuencias de las secuelas que les dejó la guerra.

Elma y Geoffrey en un encuentro a pura emoción en Corrientes Foto: Instagram

El emotivo reencuentro se produjo un día de lluvia, repleto de charlas, recuerdos y anécdotas. La reunión había sido planeada hacía un tiempo, en uno de los viajes que hizo Cardozo a la Argentina. Sin embargo en ese momento no pudo concretarse, ya que tanto él como la delegación que lo acompañaba, recibieron una serie de amenazas. Pero la espera valió la pena y 40 años después, Elma y Geoffrey pudieron conocerse y sumergirse en un sentido abrazo.

Elma conoció al soldado inglés que inhumó a su hijo en el Cementerio de Darwin

“Nunca dudé que Geoffrey tenía que llegar a mi casa, porque yo recibo a todos lo que quieren venir, soy una mamá malvinera y muchos me quieren conocer, y a todos les doy la oportunidad. Y Geoffrey aquella vez quiso conocerme, y por culpa de una maleducada que originó ese problema, Geoffrey no pudo llegar”, dijo Elma en relación al grupo de veteranos de guerra locales que, armados, cortaron las rutas de acceso a su casa para impedir la llegada de Geoffrey.

Geoffrey Cardozo, el ex oficial británico, con Elma Pelozo, la madre del correntino caído en Malvinas, Gabino Ruiz Díaz y el excombatiente de Malvinas Julio Aro. Foto: Instagram

En relación a su encuentro con Elma, Geoffrey Cardozo dijo: “Yo no imaginé cuando tuve en mis brazos a Gabino antes de inhumarlo que un día iba a encontrarme con su madre, y cuando con mi mano tomó la mano de esta mamá argentina siento algo muy especial, porque he perdido a mi propia madre hace 10 años. Siento una felicidad tranquila y profunda de tener a este personaje en mi corazón para siempre”.

“Estoy muy orgullosa de la visita de los tres pero en especial de Geoffrey que hizo mucho por los chicos de Malvinas. Mis brazos se hacen cortos para abrazarlos y no tengo como agradecerles a Geoffrey, Julio y Miguel, a los forenses por su trabajo y a los miembros de la Fundación No me olvides”, finalizó Elma.