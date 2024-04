Walter Ribonetto y el triunfazo de Talleres: “En el primer tiempo no nos patearon al arco”

Triunfo gigante de Talleres, ante un club gigante del continente, como es el San Pablo de Brasil. Fue por 2 a 1 en el inicio de Copa Libertadores en el Kempes, y el técnico Walter Ribonetto no ocultó su orgullo: ”Hoy nos respetan como equipo, a los jugadores que tenemos”, destacó.

Walter Ribonetto y su cuerpo técnico en Talleres. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

“El rival de esta noche es de mucha jerarquía. En el primer tiempo no nos patearon al arco; en el segundo el rival salió a buscar el partido. En algún momento vamos a perder la pelota”, resumió el entrenador Albiazul, quien se va afirmando en esta, su primera experiencia dirigiendo en Primera.

“Lo que trabajamos en la semana se manifestó en el campo. Quiero felicitar a los jugadores. Estoy súper feliz porque el grupo está demostrando, es todo mérito de ellos. Ganar con un rival de esta jerarquía es muy importante”, finalizó el Tino.

Talleres y São Paulo, en duelo por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

RUIZ RODRÍGUEZ Y SU GOLAZO PARA EL TRIUNFO DE TALLERES

Noche perfecta para Ramiro Ruiz Rodríguez. Entró por la figura de Talleres, Ramón Sosa, anotó un gol tremendo para el 1 a 0 y fue parte de un triunfo para el recuerdo del conjunto de barrio Jardín sobre el San Pablo, en el comienzo de la aventura en Copa Libertadores.

“No entraba más esa pelota porque daba en el palo y parecía que se iba. Al final fue hermoso”, repasó Ruíz Moreno, en la jugada que le permitió a la T irse al descanso en ventaja. “Le ganamos a uno de los mejores equipos de América. Lo hicimos bien”, enfatizó.

Talleres y São Paulo, en duelo por la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

En diálgo con Mundo D, el extremo que llegó de Atlético Tucumán señaló que la camiseta del triunfo será para su mamá Silvia. “Ella me apoyó siempre y se la merece”, afirmó.

Y sobre la lesión del paraguayo Sosa, por la que tuvo la posibilidad de entrar, indicó: “Ojalá Ramón mejore del golpe. Para mí era un poco bravo entrar por él y pudo salir todo bien para el equipo. Tenemos un buen grupo y al que le toca entrar, cumple. La verdad es que no me esperaba que me llamara Ribonetto. Cuando me tocó, pude dar lo mejor”.