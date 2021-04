Un nuevo hecho de violencia urbana se vio en un colectivo urbano de la ciudad. Según relataron testigos, el chofer del vehículo se agarró a las piñas con un pasajero que le pedía que usara barbijo, tal como lo inica la normativa nacional. El hecho ocurrió en la línea 32 de la empresa Ersa.

Un pasajero subió a la altura de Chacabuco y Obispo Oro y le solicitó que se colocara el tapabocas. Cuando el colectivo se puso en marcha, el mismo hombre le reiteró el pedido. Aunque el chofer siguió haciendo caso omiso.

El relató de una pasajera testigo a ElDoce.tv aseguró que otro hombre se levantó, se acercó al empleado de ERSA y le solicitó que usara el tapabocas. “Todos empezamos a aplaudir y al mismo tiempo le pedíamos que se pusiera el barbijo”, continuó contando la joven.

Pero la situación se puso más tensa cuando comenzaron los insultos entre el chofer y el pasajero. “Los giles somos nosotros que estamos sin seguro laburando. No tengo ganas de venir a laburar y vengo a laburar lo mismo. Vengo sin vacunar”, gritaba el chofer.

“¡Qué me importa! Vos tenés que venir a laburar con barbijo”, le contestó el pasajero. “¿Y si no te calienta, por qué saltás? Gil, otario. Yo también te puteo y no lo voy a usar”, lanzó el chofer. La situación se caldeó a tal punto que ambos terminaron a las trompadas arriba del colectivo.

En ese momento, otras personas testigos se pusieron de pie para separarlos. En ningún momento intervino la Policía. El chofer volvió a manejar, y siguió sin el tapaboca, según explicaron.

Tras conocerse el caso, la empresa Ersa emitió un comunicado al respecto. “Hemos recibido un reclamo a través de nuestra página web dando cuenta de lo acontecido y hemos tomado contacto por esa vía con el testigo del hecho”, comienzan explicando.

“En tanto, el conductor ya fue identificado y se dió curso al procedimiento interno correspondiente que definirá su situación. Desde la empresa repudiamos cualquier tipo de violencia y la irresponsabilidad de nuestro conductor ante el cumplimiento de los protocolos de cuidado exigidos”, justificó la firma de transporte urbano.