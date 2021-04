Continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió la muerte del chofer de Ersa, Gustavo Cuellar. La causa sigue caratulada como muerte dudosa aunque no se descarta el suicidio. Sin embargo, aún falta información por recabar, como el celular del chofer, que no estaba en el lugar del hecho y no pudieron recuperar.

A cinco días del fallecimiento Gustavo Cuello, la fiscalía que lleva adelante la causa, encabezada por Tomás Casas, se inclinaría por el homicidio.

Aunque, no se descarta ninguna hipótesis. De hecho, en un principio se había desestimado la posibilidad del accidente pero las pericias mecánicas al vehículo comprobaron que los frenos no habrían funcionado correctamente al momento del hecho.

El principal elemento que falta recabar es el celular de la víctima, el cual no encontraron en el lugar del hecho y aún no han podido encontrar. Si se comprueba la hipótesis del homicidio habrá que investigar si fue en ocasión de robo o bajo qué circunstancias.