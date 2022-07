El transporte urbano de pasajeros de Córdoba volvió a ser noticia este viernes por la tarde y esta vez no por un paro, por el funcionamiento del sistema ni por un choque. En esta ocasión, se trató de una salvaje pelea entre un chofer de la línea 10 de Coniferal y una pasajera.

Según se puede observar y escuchar en un video que circuló en las redes sociales, la mujer en cuestión le reclama al chofer que la quiere bajar con la Policía por haberle pedido un asiento “para una nena operada”. “Distanciamiento social no hay acá, hermano. Mirá lo que está el colectivo y me decís a mí que me querés hacer bajar con un policía por pedirte un asiento para una nena operada”, le dice la mujer al conductor mientras filma el interior del colectivo y su cara.

“Así quedás, mirá”, le señala la mujer mientras le asegura que va a enviar el video a los medios de Córdoba. Al comienzo, el chofer le dice “no grités”, hasta que finalmente se enojó, le tiró el celular con el que estaba grabando y se desata una tremenda pelea.

Córdoba. Así quedó el chofer tras ser atacado por una pasajera (La Voz).

Después de varios segundos en los que solo se escuchan gritos de los pasajeros y llantos de niños, la mujer recupera el teléfono y la filmación termina mostrando cómo le quedó la cara toda rasguñada al chofer.