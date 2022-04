El niño que condujo un colectivo de Ersa por más de 30 cuadras y generó destrozos en otros vehículos habló y desmintió la versión que indicaba que había robado la unidad. El chico, de 12 años, aseguró que el chofer del ómnibus fue quien lo invitó a subirse y a dar una vuelta, y que cuando chocó a los primeros autos “se bajó y se fue”.

“Pasó un ómnibus por una lomada cerca de casa e hizo como una explosión. Me acerqué y vi a un hombre sentado en el lugar del conductor. Empezamos a conversar, me subo y él dice: ‘Vamos a dar una vuelta‘”, relató el niño, cuya nombre no trascendió para preservar su identidad. “El colectivo estaba en la calle Batalla de Cepeda y Duarte Quirós, justo donde está el puente”, señaló en diálogo con Arriba Córdoba.

Un chico de 12 años se robó un colectivo de Ersa y manejó por más de tres kilómetros.

“De ahí, él subió por la calle Misiones hasta Pueyrredón, donde dobló y se fue hasta calle Espora. Yo iba sentado como acompañante”, contó. Y remarcó que él ya había viajado con otros choferes que le enseñaron cómo manejar el colectivo.

“En la calle Espora, el chofer me dio el vehículo y me dijo que me sentara al volante. Yo manejé por esa calle hasta que en un momento había dos autos parados en doble fila, los rocé y cuando los rocé, el hombre, que no sé si era el chofer o un mecánico, se bajó y me dijo que volvía a la empresa”, recordó el niño. Y sentenció: “De ahí yo sigo manejando hasta la placita”.

“Ahí yo freno porque me seguía una persona, que en el video sale corriendo. Me bajo asustado y llorando, y le digo que no me pegue porque era un niño”, explicó sobre el final del peligroso recorrido. “Él (el hombre que lo perseguía) llamó a la Policía y a mi papá”, aseveró.

Desmentida a la versión de Ersa

De esta manera, el muchacho desmintió la denuncia realizada por Ersa, que había afirmado que el hecho fue “totalmente ajeno a la empresa”. “Una unidad que se encontraba detenida en calle Batalla de Cepeda y Duarte Quiros esperando el auxilio fue sustraída por un menor de edad”, habían acusado en el comunicado oficial. “Hicimos la denuncia correspondiente por hurto. Estamos investigando lo sucedido para esclarecer pormenores de la situación. No hay heridos, solo otros vehículos afectados por choque”, señalaron.